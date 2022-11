Ofrecía a mujeres trabajo en una estación de servicio y pedía fotos y videos

En las últimas horas se conoció que un hombre publicó en redes sociales una oferta laboral de atención en una estación de servicio de la ciudad de Victoria, pero varias mujeres que se contactaron para obtener el puesto, denunciaron que se les pedía fotos y videos. El descargo de la empresa.



Una mujer esperanzada por obtener un trabajo, respondió a una publicación en la red social Facebook que rezaba: “Hola busco empleada para estación de servicio sueldo fijo mensual interesadas solo al MP gracias”.



Al escribirle al supuesto empleador, se enteró que el trabajo era para la estación de servicio “Texom”, pero, supuestamente el hombre no se encontraba en la ciudad, por lo que realizaba la búsqueda de manera virtual.



Uno de los requisitos que pedía era el envío de fotos de frente y espalda y un video “para poder verte bien entera”, “si aceptas el puesto es tuyo”, afirmaba el sujeto.



Ante la negativa de una de las postulantes, el hombre insistió “Sino me haces una videollamada de 5 minutos, nada más, así puedo verte bien de frente y espalda despacio; si aceptas el puesto es tuyo desde ya”.



Esta actitud llamó rápidamente la atención y se hizo viral, por lo que la empresa “Texom” lanzó un comunicado indicando que no se encontraban realizando ninguna “oferta laboral alguna, por lo que cualquier requerimiento y/o propuesta para puestos de trabajo en nuestras sucursales es fraudulenta”.



El número de teléfono del hombre que ofrecía el puesto laboral tenía la características 03437, que abarca localidades como La Paz, Santa Elena y El Carmen, entre otras. Actualmente ese número se encuentra fuera de servicio.



Según indica el sitio LT39, hasta el momento se desconoce si se realizó alguna denuncia en la Jefatura de Policía.