Verónica Lescano sufrió violencia de género “por más de 15 años”

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Esta fecha se utiliza para visibilizar las acciones que se ejercen en materia de género y para advertir los niveles que violencias a los que son sometidas a diario las mujeres.Un caso trágico de violencia de género que conmocionó a la región fue el de Verónica Lescano en junio de 2021. Lescano era una mujer de 32 años que sufrió graves quemaduras en el incendio registrado en su vivienda La mujer de permaneció internada en el Instituto del Quemado había sido trasladada desde el hospital San Martín de Paraná a raíz de la gravedad de sus quemaduras.Un grupo de género que funciona en el barrio Antártida Argentina trabajó con Verónica Lescano durante años y en diversas ocasiones advirtieron la situación de la mujer.“Ella sufrió violencia más de 15 años, siempre tuvo parejas agresivas y fue víctima de todas las formas de violencia”, expresó una de las integrantes del dispositivo de género, Florencia Navarro, a Elonce.En este sentido, destacó que había muchas instituciones que intervinieron en el caso de violencia, pero no se llegó a lograr “un trabajo articulado y no se establecía una línea de trabajo”, lo que ocurría que algunas de las intervenciones queden nulas.“Hay un grupo de personas que siguen trabajando con la familia de Verónica, después de lo que pasó con Vero no pudimos seguís haciendo intervenciones con las hijas porque no nos quedaron fuerzas”, aseguró. Y detalló que “durante mucho tiempo advertimos la situación en diferentes instituciones”.Según detallaron las jóvenes, en el barrio Antártida Argentina, “hay un dispositivo de género y trabajamos diversos talleres. Ahora, nos realizamos talleres sobre prevención de violencias y visibilizar los derechos que tienen las mujeres y disidencias. Es muy importante apostar a las instituciones intervinientes puedan abordar los casos de manera integral y haya un tratamiento con la justicia”, cerró.