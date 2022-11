Diputados aprobó proyecto para declarar inamovible feriado del 17 de Agosto

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley por el que se establece que el feriado nacional del 17 de agosto, por la muerte de José de San Martín, no sea trasladable y se tenga que hacer efectivo ese mismo día.



La iniciativa del diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja (Frente de Todos) fue aprobada por 205 contra 2 que correspondieron a los legisladores de la bancada de la Libertad Avanza, que conduce Javier Milei.



La iniciativa fue aprobada en el último tramo de una sesión especial pero sin debate ya que tenia un amplio consenso político.



El exgobernador sanjuanino busca con este proyecto que la fecha conmemorativa no sea trasladada a los lunes anteriores o siguientes, según caiga en martes y miércoles o jueves y viernes, respectivamente.



Así, el feriado del 17 de agosto alcanzaría el rango de inamovible que ya ostentan el 1 de enero (año nuevo); lunes y martes de carnaval.; el 24 de marzo (día de la memoria); el viernes santo; el 2 de abril (Malvinas); el 1 de mayo (Día del trabajo); el 25 de mayo (Revolución de Mayo); el 20 de junio (Dia de la Bandera); el 9 de julio ( Dia de la Independencia); el 8 de diciembre (Dia de la Virgen) y el 25 de diciembre (Navidad).



Por otra parte, continuarán como feriados trasladables: el 17 de junio, fallecimiento del General Güemes; el 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural y el 20 de noviembre, día de la soberanía nacional.



En tanto se mantiene como día no laborable el Jueves Santo.



Además, el calendario contempla los tres feriados con fines turísticos dispuestos cada año por el Poder Ejecutivo.