Pedirán a FIFA desafectar a jugador argentino involucrado en una causa de abuso

La abogada de una joven que denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte de jugadores de Vélez Sarsfield pedirá a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) que impida al futbolista argentino Thiago Almada seguir formando parte del plantel de la selección argentina que disputa el Mundial Qatar 2022.



La letrada Raquel Hermida representa a una joven que estuvo en una fiesta clandestina en la zona de San Isidro, en el conurbano bonaerense, en 2020, cuando ese tipo de reuniones estaban prohibidas por la pandemia de coronavirus.



En la fiesta había jugadores y también un entrenador de las divisiones inferiores de Vélez. Al parecer, en un momento la joven se separó del grupo junto a Thiago Almada y después sorpresivamente aparecieron varias personas que abusaron sexualmente de ella. Al menos es lo que describe la abogada, quien representa a la víctima en el proceso judicial contra los involucrados.



“Cuando digo un montón de personas, hablo de otro jugador que se llama Brizuela, de Vélez, una chica llamada Camila y por último un director técnico que se llama Delbene Acuña”, contó Hermida. La abogada explicó que la joven está muy asustada por la alta exposición pública que tuvo el caso en su momento, debido a la participación de futbolistas profesionales.



“Sufrió amenazas, la siguieron con autos. Hay denuncias hechas. Yo también tuve amenazas porque me hice cargo de la querella. Me dejaron debajo de la puerta una amenaza para que dejara de molestar a los jugadores de Vélez con una nota en manuscrito”, reveló Hermida.



Hermida también reveló que trabaja contrarreloj para intentar interponer algún tipo de medida para que Thiago Almada no pueda seguir jugando en la Copa del Mundo.



“Mis socios están averiguando el modo de que llegue a Qatar una presentación de la manera más rápida posible. Hay un montón de jugadores que fueron prohibidos para ingresar a Qatar. Thiago Almada está ahí libremente”, manifestó.



“Estamos viendo que no solamente llegue a la Fifa sino también a Qatar. Sinceramente se están riendo. Esto significa que nuestro país nos importa muy poco el abuso sexual y el femicidio, lamentablemente”, añadió.



En San Isidro se tramita una causa judicial en la que un fiscal investiga los hechos atribuidos a Almada y otras personas. Hermida, en tanto, aseguró: "Thiago Almada es un abusador, y de los peores, porque utiliza el poder de jugar bien para convocar a otros a una festichola". (La Capital)