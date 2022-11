El crudo relato del marido de la mujer que murió por una ola en Italia

Internacionales Confirman identidad de turista argentina que murió al ser arrastrada por una ola

"Le saqué una foto yo a ella, me sacó una a mí y cuando nos ubicamos para sacarnos una selfie vino una ola, nos pegó y nos tiró", relató Sebastián Queiroz, marido de Inés Gomila, la mujer que murió en la Costa Amalfitana.En diálogo con ElDoceTV el hombre dio detalles de los momentos previos y posteriores a que la fuerte ola haya provocado la tragedia. La pareja estaba de vacaciones y cuando sucedió el hecho estaban en el Fiordo de Furore.Toda esa zona de la Costa estaba bajo alerta por tormentas intensas y fuertes lluvias, motivo por el cual Sebastián contó que había marea alta: "Estaba el mar bravo pro no esperábamos una ola que venga de ese tamaño y haga lo que hizo. Ni nos dimos cuenta, en dos segundos estábamos en el agua".A pesar de que el cuerpo de Inés salió a flote rápidamente, personal de la Guardia Costera debieron rescatarla por el momento complicado que se vivía en torno a la tormenta.Sebastián señaló que el viernes el hermano de su esposa irá hasta Italia por lo que deberá quedarse por lo menos hasta el sábado para ver que harán con el cuerpo de Inés: "Me quiero volver urgente. Ella está con Dios, está mejor que yo y que todos los que estamos acá", expresó.Inés Gomila, de 36 años, era de Córdoba y fanática de Boca Juniors. Había ido de vacaciones con Sebastián y antes de la tragedia pasaron por Nápoles para conocer el lugar donde Maradona jugó varios años.