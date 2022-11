Piden aplicarse refuerzos contra covid: cuántas dosis se colocaron en Entre Ríos

La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) lanzó la campaña “Sacale la roja al Covid-19″ aprovechando el contexto del Mundial de Qatar 2022 y haciendo un llamado a la comunidad a aplicarse los refuerzos de la vacuna. En Entre Ríos sólo un 10% de quienes se aplicaron la primera dosis fue a colocarse la cuarta.



El Covid-19 continúa circulando al igual que otros virus respiratorios, por lo cual es necesario completar el esquema de vacunación y continuar con los cuidados para prevenir el contagio y, desde la SAVE, remarcan que la situación actual donde las personas pueden reunirse y circular sin restricciones, en buena medida, se debe al desarrollo de las vacunas, su distribución y masiva campaña de aplicación a nivel global y local, que permitió reducir significativamente el nivel de contagios y la gravedad de los cuadros, pero aclaran que todavía queda trabajo por hacer.



En tanto, si bien hay menos circulación del virus que durante los años anteriores, durante la primera semana de noviembre se registraron 1.486 casos confirmados de coronavirus y 8 fallecimientos, de un total de más de 9.7 millones de infectados registrados desde el inicio de la pandemia, con 130 mil muertes.



La entidad advirtió sobre la escasa cantidad de personas que completaron el esquema de vacunación: la doctora Florencia Cahn, presidenta de SAVE, señaló que “de las 41 millones de personas que iniciaron su esquema de vacunación, el 91% completó su esquema primario”, a la vez que indicó “sin embargo, sólo 22,6 millones de estas personas recibieron respectivamente el primer y segundo refuerzo, lo que representa un 50% y 14% del número inicial de personas vacunadas”.



“En la población pediátrica, las coberturas son todavía más preocupantes. Las vacunas demostraron ser las principales aliadas para ganarle a la pandemia, por lo que debemos aprovechar que las tenemos a disposición y aplicárnoslas”, sostuvo.



En Entre Ríos 1.242.099 de personas se aplicó la primera dosis, 1.124.163 la segunda, 605.295 la tercera (primer refuerzo) y 124.546 la cuarta dosis (segundo refuerzo), según da cuenta el sitio APF. No perder la percepción del riesgo

Por su lado, la Dra. Analía Urueña, miembro de la Comisión Directiva de la SAVE, expresó: “Como sociedad, en líneas generales, hemos aprendido y prestamos atención a la ventilación de los ambientes en reuniones sociales, tomamos cuidados para con otras personas frente a síntomas respiratorios e incorporamos el lavado de manos como práctica preventiva”.



“Sin embargo, pareciera que, con el tiempo y con la disminución de los casos graves, fue perdiéndose la percepción del riesgo y no consideráramos necesario recibir los refuerzos de vacunas; todo lo contrario: son la mejor herramienta para estar adecuadamente protegidos y seguir reduciendo las tasas de internaciones y muertes”, añadió. ¿Por qué es importante el refuerzo de la vacuna Covid-19?

La aplicación del refuerzo de la vacuna es importante para sostener la protección debido a que ayuda a estimular la memoria del sistema inmune como un recordatorio y previene el desarrollo de formas graves de la enfermedad.



Además, la vacunación también es un acto solidario con aquellos que no pudieron vacunarse o que se vacunaron, pero no tuvieron una buena respuesta a la vacuna por problemas en sus defensas y están más expuestos a la enfermedad, por lo cual todos deben vacunarse.



“El Ministerio de Salud, desde fines de octubre de este año, está convocando a determinados grupos a la aplicación de un tercer refuerzo, con al menos 4 meses desde la aplicación del refuerzo anterior, lo cual es muy positivo, ya que es necesario para continuar con la protección contra la enfermedad”, dijo la Dra. Cahn.



En tanto, agregó: “Con esta campaña buscamos promover la mejora de las tasas de aplicación del primer y segundo refuerzo para aquellas personas que aún no se los han aplicado. Confiamos en que todas estas acciones contribuirán a mejorar la protección de la población”. ¿Cómo es el actual esquema de refuerzos en Argentina?

- A todas las personas entre 3 y 17 años, les corresponde aplicarse el primer refuerzo (luego del esquema primario inicial).



- A las personas inmunocomprometidas, a partir de 12 años, les corresponde hasta el tercer refuerzo, luego de 120 días del segundo.



- A todas las personas desde los 18 años les corresponde el primer y segundo refuerzo.



- A todas las personas desde los 50 años les corresponde el tercer refuerzo.