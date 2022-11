“Salud Pública es extraordinaria”, agradeció paciente al que extirparon un tumor

En el hospital "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay se realizó el pasado viernes 11 una compleja intervención quirúrgica mediante neuronavegador, un equipamiento de última generación que permitió realizar con completa precisión y éxito la intervención que permitió extirpar con éxito gran parte de un tumor cerebral a un paciente de Basavilbaso.El equipo de Neurocirugía del hospital de zona, encabezado por los Doctores Gabriel González, Mauro Erpen y Mario Rocca logró el cometido de efectuar el procedimiento gracias al éxito de la gestión del Dr. Sergio Giordanengo, director del "Sagrado Corazón de Jesús", que fue quien personalmente procuró que se contara con el soporte tecnológico del neuronavegador.“La salud pública es extraordinaria”, destacó ael paciente, Cristian Peccin, quien ponderó la manera que el sistema público de salud respondió ante la situación que le toca vivir.“En 2011, en un centro privado, me mal diagnosticaron un ACV, pero en septiembre, el neurólogo Nicolás Falco del hospital de Concepción del Uruguay, cuando vio las imágenes, me recomendó hacerme una resonancia magnética”, repasó Peccin al comentar que el tumor se encontraba en el área derecha del cerebro, lo que podría perjudicarle la movilidad del lado izquierdo del cuerpo.Gracias a las gestiones del director del hospital de Basavilbaso, quien logró el alquiler del neuronavegador a través de Salud Pública, Peccin hoy se recupera favorablemente en su casa. “Lo novedoso de la cirugía fue la técnica con la que se hizo, que se llama de neuro-navegación, para lo que se necesitó de un aparato que gestionó el Dr. Giordanengo”, agradeció y detalló: “Al neuronavegador se le carga cierta información, como la resonancia magnética que me hicieron antes de la cirugía, el aparato la recepciona y en la intervención ya sabe dónde está el tumor. Así, los médicos con esa precisión hacen una incisión y van directo al tumor; es como un GPS”.