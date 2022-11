Madres de Plaza de Mayo homenajearán a Hebe de Bonafini en su tradicional ronda

Foto: Archivo

"Desde las 15:30 los esperamos a todos y a todas en la Plaza de Mayo para abrazarnos y honrar el legado de nuestra eterna compañera Hebe", publicó Madres en su cuenta de la red social Twitter.



El posteo anunciaron que estarán presentes las Madres de Plaza de Mayo Josefa de Fiore, Visitación de Loyola, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias, con el acompañamiento del periodista Demetrio Iramain.



"Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la plaza", pidieron los organizadores de la convocatoria que tiene como consigna "Amor con amor se paga".



La convocatoria comenzó a difundirse en las redes sociales de la Asociación el pasado lunes a través de una publicación en la que se mostraban fragmentos de una de las últimas entrevistas que brindó la dirigente de Derechos Humanos, en la que se la escucha pedir "una fiesta en la Plaza" el día de su muerte.



"El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise", se la escucha decir a Bonafini.



De esta forma, la organización que presidía invita a despedir a su titular con la movilización número 2.328 de la historia, en el mismo espacio en el que de Bonafini se manifestó para exigir la aparición de los desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina.



En la misma línea, La Cámpora se plegó a la convocatoria: "La revolución empieza cada mañana cuando uno se despierta, abre los ojos y piensa qué va a hacer por el otro. Hasta siempre, Hebe. Jueves. 15:30. Plaza de Mayo".



A través de una pieza audiovisual, el espacio que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner recopiló una serie frases de Hebe de Bonafini en las que se mostró a favor de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y aseguró que las Madres se definen kirchneristas.



Los restos de Bonafini serán cremados y sus cenizas serán ubicadas enterradas en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres de pañuelo blanco comenzaron su lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.



La referente por los Derechos Humanos había sido dada de alta el pasado 13 de octubre, después de haber sido ingresada para realizarse controles médicos en la clínica platense.



El pasado domingo, su hija Alejandra Bonafini fue quien confirmó el fallecimiento a través de un comunicado: "Con mucho dolor informamos que hoy a las 9:20 falleció Hebe de Bonafini.



Agradecemos enormemente las demostraciones de amor, acompañamiento y preocupación que en estos días de internación en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, como en toda su trayectoria militante, ha recibido mi madre".



NA