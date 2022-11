Salud instó a Colegio de Odontólogos a “flexibilizar” aranceles de prestaciones

Paraná Directora de IOSPER cuestionó a odontólogos e instó a Salud a Intervenir

Sociedad Colegio de Odontólogos cuestiona oferta de acuerdo individual con Iosper

El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos invitó a los odontólogos “a firmar convenio individual directo ya que no existe ningún impedimento legal para ejercer libremente la profesión”. No obstante, y a raíz de ello, desde el Colegio de Odontólogos fijaron aranceles profesiones con fuerza de ley.Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, instaron al Colegio de Odontólogos a “flexibilizar” los aranceles para las prestaciones de obras sociales.Guillermo Brugo, director de Odontología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, indicó aque “es una situación compleja la que se vive porque la población se vio desprotegida con respecto a su salud bucal”.El funcionario comentó que “hemos realizado varias instancias de dialogo, pero hasta el momento no hemos llegado a ningún punto de acuerdo. Hoy en día la gente que necesita atención odontológica tiene que pagar, porque IOSPER no está funcionando”.Según mencionó, el Colegio de Odontólogos “se atribuye la potestad en defensa de los profesionales. Dice que las obras sociales no pagan los aranceles que corresponden, que son fijados por ellos. Además, señalan el atrasado de los pagos. Ellos quieren un convenio, que las obras sociales dicen no poder acompañar”.Brugo expresó que desde el Ministerio de Salud emitieron un comunicado donde se informa que “el Colegio de Ontólogos no tienen tal potestad para regular sus honorarios, sino que debe hacerlo a través del Poder Ejecutivo, cosa que no lo han hecho”. En ese sentido, señaló que “instamos a que flexibilice esta situación para darle cumplimiento efectivo a las prácticas de salud por parte de las obras sociales”.