Messi y otros deportistas destacados tienen sus calles en localidad entrerriana

Heinze, uno de los primeros en agradecer la iniciativa

Tezanos Pinto celebró este domingo sus 110 años y en el marco de actividades festivas, se llevó a cabo la inauguración de la señalética correspondiente a la nomenclatura de calles. Todas las arterias ahora están nominadas, bajo un factor común."Se asignaron nombres de deportistas argentinos, eligiendo a quienes han llevado la bandera nacional hasta lo más alto, en diferentes disciplinas. No tenemos conocimiento de que otras localidades hayan optado por unificar todo a un mismo criterio y en nuestro caso, hubo diferentes propuestas, pero elegimos a los deportistas porque representan valores que destacamos como comunidad. Reflejamos con sus nombres el sacrificio, porque dejan muchas cosas para lograr sus objetivos. Las ganas de ir tras un sueño y no darse por vencidos. Dejan una enseñanza de vida y merecen que se los reconozca", expresó el presidente de Comuna, Ángel Cappellacci.Cappellacci indicó aque han sido seleccionados dos entrerrianos entre los argentinos que han trascendido en el deporte que practican. En tal sentido, comentó: "Gabriel Heinze y Roberto Ayala son los provinciales y a nivel nacional, a modo de ejemplo, tenemos calle Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, Gabriela Sabatini, Pablo Aimar, Guillermo Vilas, Nicolino Locche, Diego Armando Maradona, entre otros".El ex futbolista y actual técnico de Newell’s Old Boys de Rosario agradeció a la comunidad de Tezanos Pinto que una calle lleva su nombre; lo hizo mediante un video que se publicó en pantalla gigante en la fiesta de los 110 años de la comunidad.“Es algo muy lindo, más por lo que uno lleva como apellido”, dijo Heinze, que además se disculpó por no poder estar en la imposición de su nombre a una calle de la localidad.