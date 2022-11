Aseguran que "el 2022 será el año de mayor ocupación turística"

El millonario "impacto económico" que arrojó el fin de semana largo

"Hay una tendencia muy marcada" a que el turismo interno siga teniendo "una importancia muy fuerte en la generación de impacto económico", consideró el secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Reppucci. En tanto, desde la CAME informaron que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional movilizó poco más de 1,4 millones de personas.El secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Reppucci, afirmó este martes que la Argentina se encamina a registrar “uno de los años con una de las ocupaciones más altas de los últimos tiempos”, y destacó los efectos positivos que sumó el programa PreViaje para llegar a este escenario.En su condición de miembro del Observatorio Argentino de Turismo, Reppucci aseguró que en las mediciones que realizan sobre ocupación hotelera y expectativa de viaje, "hay una tendencia muy marcada" a que el turismo interno siga teniendo "una importancia muy fuerte en la generación de impacto económico".En declaraciones a Télam Radio, el directivo también señaló que esas mediciones también indican que se empieza a tener "números muy interesantes en turismo receptivo".Al respecto dijo que “la sumatoria de ambos temas van dando resultados que nos aproxima a ser seguramente uno de los años con una de las ocupaciones más altas de los últimos tiempos”.“Los números de este fin de semana han dado una muy alta ocupación en la mayoría de los destinos turísticos del país, algo que se viene repitiendo no sólo los fines de semana largos sino que ya desde la última temporada de verano", amplió.Además remarcó que que "esta última etapa del PreViaje 3 nos permitió a empezar a dar señales claras de que la estacionalidad se va rompiendo”.En otro orden, Reppucci comentó que “uno de los problemas grandes que tenía la actividad durante años fue que había unas temporadas altas muy importantes y después una baja que, en algunos casos, llevaba a que muchos establecimientos tomaran la decisión de cerrar y algunos prestadores discontinuar por la falta de demanda”.“Estas herramientas que nos han ayudado tanto de la salida de la pandemia en adelante como el PreViaje han roto con esa estacionalidad, igual que una política de fines de semana largos mejor diagramada a lo largo del año”, apuntó.El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, destacó este martes que el "impacto económico" generado por la movilización turística en el país del pasado fin de semana largo alcanzó los 25 mil 500 millones de pesos.“Este fin de semana largo ha cumplido el objetivo con creces, hemos estado superior en el 3% con respecto al mismo feriado del año pasado y muy superior con respecto a la pre pandemia”, expresó Werchow en declaraciones a Télam Radio.Del informe de la entidad, destacó que “se han movilizado casi 1,5 millones de personas con un promedio de pernoctación de 2.2 días y un nivel de gasto de promedio diario a nivel nacional de 8.300 pesos”.“Esto nos dio una movilización y un impacto económico de 25.500 millones de pesos, que no es menor para este momento y para la situación por la que estamos atravesando”, agregó.Por otra parte, Werchow remarcó que “no sólo han trabajado los destinos clásicos para esta época de noviembre, sino que también hasta los destinos emergentes”.“Sin lugar a dudas, el PreViaje ayudó muchísimo ya que estamos transcurriendo los últimos meses de esta herramienta que fue extraordinaria”, apuntó.De acuerdo con el trabajo realizado por CAME, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional movilizó poco más de 1,4 millones de personas, que entre el viernes y el lunes gastaron $25.538 millones, en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.“El impacto económico tuvo un aumento real de 53,6% frente al mismo fin de semana del año pasado. La diferencia tan amplia se explica principalmente por el aumento real del 69,3% en el gasto diario por persona", se precisó en el informe.En ese sentido, se señaló que "este año se recorrieron distancias más largas y hubo mayor oferta de servicios para disfrutar que en 2021, donde aún prevalecían muchas restricciones y temores por el Covid 19”, reseña el texto.También se resaltó que “en los seis fines de semana largos que van del año, ya viajaron 11.264.534 turistas y dejaron un impacto económico directo de $217.820 millones”.