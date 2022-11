Los síntomas más insólitos del Covid y por qué se registran

A esta altura del largo recorrido de la pandemia, mucha gente conoce los síntomas reveladores de una infección por Covid-19: dolor de garganta desgarrador, tos terrible, congestión, fiebre y agotamiento de todo el cuerpo. Pero un pequeño subgrupo de personas también experimenta síntomas menos comunes, que pueden parecer maleficios de un cuento infantil: lengua vellosa, dedos de los pies morados, ronchas en la cara.



"Todas las enfermedades infecciosas tienen manifestaciones comunes y no comunes", dijo Mark Mulligan, especialista en enfermedades infecciosas de NYU Langone Health. Y a medida que aprendamos más sobre el coronavirus, agregó, podremos entender mejor las causas subyacentes de estos síntomas infrecuentes, pero hasta entonces no tendremos más que conjeturas.



Los síntomas confusos han sido un componente del Covid desde el comienzo de la pandemia; la pérdida del gusto y el olfato se ha convertido en un indicio inquietante de la enfermedad. El Covid también puede alterar el ciclo menstrual, efecto secundario que algunas mujeres también reportaron después de la vacunación.



Un estudio de más de 60.000 personas que dieron positivo en el test de Covid y notificaron sus síntomas reveló que un pequeño porcentaje experimentó zumbidos en los oídos, dolor de ojos, sarpullidos, ronchas rojas en la cara o los labios, pérdida de cabello y dolores articulares inusuales.



Un análisis más amplio de más de 600.000 personas en Gran Bretaña demostró que una parte de los afectados por COVID también tuvo llagas y ampollas de color púrpura en los pies y entumecimiento en todo el cuerpo, entre otros trastornos.



Los médicos no saben con certeza por qué sólo algunas personas presentan estos síntomas inusuales. Según Mulligan, la genética podría tener un papel; el estado de vacunación también podría tener algo que ver, ya que una persona no vacunada podría tener una infección más grave, lo que podría generar una serie distinta de síntomas.



Los científicos también han descubierto que el coronavirus puede entrar en el torrente sanguíneo en una minoría de personas, dijo, lo que significa que el virus podría ingresar a varios órganos del cuerpo y causar síntomas fuera del sistema respiratorio.



Los tratamientos antivirales como el Paxlovid pueden aliviar síntomas como las erupciones relacionadas con el Covid, quizá porque pueden reducir la cantidad de virus en la sangre, dijo Kelly Gebo, especialista en enfermedades infecciosas de Johns Hopkins Medicine. Pero no está claro si esos síntomas son causados directamente por el virus o por la respuesta del cuerpo a él.



La inflamación también podría ser una de las causas, según Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Si el virus entra en el torrente sanguíneo y afecta varias partes del cuerpo, las células inmunitarias se dirigen a esas zonas, dijo Chin-Hong. Eso significa que el oído, por ejemplo, al que el virus normalmente no afectaría, puede inflamarse, no funcionar tan bien y potencialmente doler.



El Covid también deja a los pacientes en un estado de debilidad, dijo, lo que significa que los patógenos que persisten en su cuerpo de infecciones anteriores - como el herpes o el virus que causa el herpes zóster - pueden reactivarse, causando erupciones o herpes labial luego del Covid.



Una tercera teoría es que el estrés que puede conllevar una infección por Covid -la ansiedad por la cuarentena, la pérdida de ingresos, el miedo a las implicancias de largo plazo para la salud- también puede desencadenar síntomas como caída del cabello y urticaria, dijo Chin-Hong.



Todos estos síntomas, cuando se asocian al Covid, suelen desaparecer en cuestión de semanas, a menudo sin tratamiento, añadió. Y no hay reglas establecidas sobre cómo los médicos deben tratarlos, dijo Gebo. "Tenemos pautas claras sobre cómo tratar la falta de aire", dijo, "pero no tenemos pautas claras sobre estos".



Esto es lo que sabemos sobre las causas y los posibles tratamientos de algunos de estos síntomas.



Lengua vellosa

Las células sanas de la lengua se renuevan rápidamente, dijo Chin-Hong, pero si las células viejas persisten y se acumulan unas sobre otras, se forma un sobrecrecimiento oscuro, grueso y difuso, a menudo llamado lengua vellosa. Incluso antes de que hubiera Covid, los médicos veían pacientes con lengua vellosa debido a infecciones virales, tabaquismo, uso de antibióticos y mala higiene. "Es más común de lo que la gente cree", dijo Chin-Hong.



"Sé que a la gente le da mucho miedo", agregó, pero la afección suele ser temporal. Algunas personas también pueden sentir ardor en la boca. Los que tienen este síntoma no deben "asustarse", dijo Chin-Hong. Las personas con lengua vellosa pueden utilizar un raspador lingual o un cepillo de dientes para eliminar esas células de la lengua y asegurarse de practicar una buena higiene bucal para evitar más acumulaciones.



En casos poco frecuentes, las personas con Covid también pueden desarrollar aftas, también conocidas como candidiasis oral, que se producen cuando un hongo infecta la boca. Se han relacionado con la supresión del sistema inmunitario o con el uso de antibióticos, según Chin-Hong. Los médicos suelen diagnosticar la candidiasis oral examinando las lesiones blancas que pueden aparecer en las mejillas, la lengua o la boca; el tratamiento suele ser de 10 a 14 días de un medicamento antimicótico.



Hormigueo en los nervios

Si una persona de pronto siente cosquilleo en la piel, puede deberse a que sus nervios están inflamados por las células inmunitarias que luchan contra la infección, dijo Chin-Hong. También es posible que el propio virus dañe los nervios periféricos, como los que van a las manos y los pies, dijo Gebo; esto también ocurre con la infección por herpes.



"Lo que no sabemos es qué es impacto directo del propio virus o qué es inflamación", dijo. "Son cosas que estamos tratando de averiguar".



Los investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis descubrieron que las personas que daban positivo en los tests de Covid tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de manifestar dolor, hormigueo y entumecimiento en las manos y los pies que las que daban negativo.



En muchos casos, la sensación de hormigueo desaparece en cuestión de días, dijo Gebo. Si los pacientes sienten dolor, añadió, deben consultar al médico, que puede recomendarles tomar paracetamol o ibuprofeno.



Las personas con dolor persistente en los nervios, incluso después de recuperarse del virus, deben consultar al médico, dijo Marc Sala, codirector del Centro Integral de COVID-19 de Northwestern Medicine.



Erupciones cutáneas

Es sabido que los virus pueden provocar erupciones, dijo Sala, y señaló que ha visto una amplia variedad de afecciones de la piel en pacientes con Covid. La Asociación de la Academia de Dermatología de los EE.UU. cita como posibles afecciones cutáneas relacionadas con el Covid la urticaria, ampollas parecidas a las de la varicela, sarpullidos que forman patrones de encaje en la piel y ronchas. Si una persona presenta una erupción que persiste después de recuperarse del Covid, Sala recomienda que consulte a un dermatólogo.



Pérdida de cabello

Cualquier tipo de angustia física o emocional puede hacer que se nos caiga el pelo, dijo Shilpi Khetarpal, dermatólogo de la Clínica Cleveland. No está del todo claro si la infección por Covid en sí misma o el estrés relacionado con ella hace que algunas personas experimenten una caída del cabello, dijo. Si usted se encuentra entre los que pierden algo de pelo durante o después de una infección por Covid, no se asuste, dijo: "No es algo definitivo; el cabello vuelve a aparecer. Sólo necesita tiempo".



Dedo del pie de Covid

Los científicos siguen teniendo dudas sobre la causa del "dedo de Covid", el sarpullido y las ampollas parecidas a la congelación que se forman en los pies y los dedos de algunas personas después de infectarse y que hacen que los dedos de los pies y las puntas de los dedos de la mano se hinchen y se pongan morados. Una teoría es que las personas con Covid pueden tener coágulos microvasculares, que se producen en los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo y bloquean el suministro de sangre, causando esa decoloración, dijo Sala.



Los pacientes que desarrollan dedos del pie de Covid suelen hacerlo durante la fase aguda de la infección, añadió, y los síntomas tienden a desaparecer poco después. La Asociación de la Academia de Dermatología de los EE.UU. recomienda utilizar una crema con hidrocortisona para tratarlos. Como la mayoría de los síntomas raros del Covid, la inflamación, por muy desconcertante que sea, suele desaparecer por sí sola… por razones que los médicos no conocen del todo.



"Todavía estamos aprendiendo sobre el Covid", dijo Mulligan. "No lo entendemos todo". (The New York Times/Clarín)