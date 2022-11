Personal de Salud de Gualeguaychú se manifestó frente al hospital Bicentenario

Foto 1/2 Foto 2/2

Los trabajadores leyeron un petitorio, que fue firmado por todos los presentes y entregado al director del hospital Bicentenario, Eduardo Elías. En el documento, denunciaron que la precarización laboral que se traduce en salarios por debajo de la canasta básica, jornadas de trabajos muy extensas y muchos profesionales con monotributo.



Según expresaron, esta situación es transversal a todos los establecimientos de salud, desde centros de salud hasta clínicas.



“Guardias interminables, falta de sueño, no nos dieron trabajo por contrato, si bien es un reclamo histórico se han ido agravando después de la pandemia”, manifestaron.



En esta línea, los profesionales de la salud dejaron en claro que siguen desarrollando la profesión, pero notan la falta de empatía de parte del estado. “Exigimos reconocimiento económico por nuestras tareas y exigimos que se realice los concursos con la periodicidad que debería”.



"También pedimos porque nuestros enfermeros sean sacados del monotributo".

Romina, con 20 años de antigüedad, expresó que “desde hace un tiempo no hay pases a planta. Hay muchos compañeros que son suplentes y otros trabajan como monotributista, fue lo que se estableció en el Hospital en la pandemia. Es la única ciudad de la provincia en la que se trabaja de esta forma, claramente es una precarización laboral”, añadiendo que “hay entre 80 y 100 personas que se encuentra en estas condiciones”.



Débora, que trabaja tanto en el Hospital Centenario como en efectores privados, dijo que “los sueltos están bajos y congelados, por eso tenemos que trabajar en más de un lugar. Se complica porque acumulamos horas de trabajo y quitamos tiempo a nuestras familias, pero es la única forma de poder llegar a fin de mes”.



Por su parte, Nicolás, técnico en enfermería y estudiante de la Licenciatura de enfermería, dijo que “estoy como monotributista hace dos años, entré a trabajar en pandemia bajo esa condición y sigo así. En su momento trabajaba en dos lugares porque no me alcanzaba el sueldo, ahora para poder terminar la carrera, me quedé con el trabajo en el Hospital. Mi señora también es enfermera, así que los dos tenemos la misma experiencia. Los sueldos son bajos, en mi caso estoy como monotributista y se hace realmente complicado”. (Fuente: Radio Máxima / Diario El Día)