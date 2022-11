Alertan sobre las consecuencias de las cianobacterias en el río Uruguay

Las floraciones que aparecen en el río Uruguay, otorgándole un color verde que muchas veces predomina cerca de la orilla, “afectan el sistema digestivo, los riñones, el hígado”, “tienen efectos agudos que afectan esos órganos” y “tienen algunos efectos un poco secundarios, pero cada vez más frecuentes, que tienen que ver con la inhalación”.



Estas conclusiones se desprenden de una investigación realizada por la científica uruguaya Carla Kruk desde la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Región Este de la Universidad de la República, quien viene trabajando a partir del año 2013 en el río Uruguay, el embalse de Salto Grande y el Río de la Plata, sobre la distribución de las cianobacterias y las toxinas que éstas producen.



El trabajo incluyó una revisión de la información disponible sobre este fenómeno desde la década de 1960, “que es cuando empiezan a aparecer: lo que ha ocurrido es que ha aumentado drásticamente la cantidad de cianobacterias”, asociada a la construcción, en los años ‘70, de Salto Grande.



Pero es especialmente a partir del año 2000 que, asociado al aumento de la producción agroindustrial en los territorios de la cuenca del río Uruguay, que se registra “un aumento exponencial” en la presencia de las bacterias.



En tanto, la investigadora precisó que, si bien el Ministerio de Ambiente del Uruguay está llevando adelante y evaluando aplicar medidas para combatir el problema, las perspectivas de que den resultados “no son muy alentadoras”.



Incluso mencionó el caso de la costa de Federación, en el embalse del río Uruguay, donde ya se está usando un sistema que emplea ultrasonido, “que no ha logrado tener éxito. Son herramientas pensadas para pequeños lugares, que no es el caso del embalse de Salto Grande ni del río Uruguay. Primero hay que parar, que no entren más los nutrientes”, dijo. (Fuente: Diario El Telégrafo de Paysandú)