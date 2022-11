Exponen una Muestra sobre Urquiza en Museo de Casa de Gobierno

Inauguraron formalmente la “Muestra Urquiza, la reconstrucción de su rostro”. La obra fue realizada por el artista Ramiro Ghigliazza, e impulsada por la Fundación Iapser y se expone en el Museo de Casa de Gobierno.Al participar de la ceremonia, el gobernador, Gustavo Bordet, resaltó que “este es el fruto del trabajo de varios meses en el que hay mucho rigor histórico e investigación”.Puso de relieve que cada detalle de cada imagen en distintas etapas tiene un anclaje en otros cuadros que habían sido pintados, en pequeñas cuestiones que son reflejadas. Es un trabajo que no humaniza a nuestros próceres. Nos acerca a las personas de carne y hueso, al tiempo que nos invita también a viajar por la historia, a la vez que resaltó la impronta desde “lo político, lo cultural y desde las pasiones” que dejó Urquiza.“Es muy importante rescatar la historia y hacerlo de manera fidedigna, que esté representada y pueda ser observada como material didáctico para escuelas y tenerlo como patrimonio cultural para la provincia”, subrayó.Adelantó además que “esta muestra se expondrá aquí hasta el 8 de diciembre y, después, probablemente, haya muestras itinerantes”.Al respecto, la presidenta de la fundación IAPSER, Mariel Avila, expresó que se pone en valor la imagen de Justo José de Urquiza a través de este proyecto, es una obra muy emblemática”, y destacó que la muestra se podrá visitar en el museo de casa de gobierno, luego será itinerante por la provincia y el país.En tanto, el artista, Ramiro Ghigliazza, detalló que sobre el caudillo entrerriano hay “muchos daguerrotipos” desde su niñez hasta adultez, lo que significó un gran aporte para realizar las obras.Se supo que el artista que humaniza en la muestra los rasgos de Urquiza habló en relación al proceso de trabajo. "Primero inicio una etapa de investigación. Analizo todos los retratos que existen y me quedo con los más representativos y fidedignos. Si existen daguerrotipos (primeras fotografías de los años 1840) mucho mejor, pero a la vez más trabajo lleva empatar esa imagen. También son muy importantes los testimonios de los contemporáneos al prócer, porque esa información me servirá para el color de piel, el temperamento a expresar. Esa información habitualmente me la dan los historiadores, en esta oportunidad colaboraron Roberto Romani y Gastón Buet".