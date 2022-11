"El compromiso y lucha de Hebe de Bonafini trasciende todo", aseguraron

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció este domingo a los 93 años. Sus cenizas descansarán en la Plaza de Mayo, por pedido de la propia dirigente.



Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad y representante de la red de organismos de Derechos Humanos, expresó a Elonce que “estamos conmovidos por su muerte física. El movimiento de DD.HH en su generalidad ha expresado su pesar. Lo que queda es su lucha por la memoria, la verdad y la justicia, pero también por los Derechos Humanos”.



“Ella vino a Paraná en 2017. En aquel entonces me comuniqué con Madres de Plaza de Mayo y quien atendía el teléfono era Hebe. Estaba en todos los detalles. Me manifestó su preocupación porque habían sido reprimidos los manteros de Once. Se había conmovido mucho con un chico que tenía la camiseta de San Lorenzo. Fue tanto su compromiso que contaba que se contactó con el presidente de San Lorenzo para que le de trabajo a ese chico que se había quedado sin nada porque la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le había sacado todo. Ella era así, ese era su compromiso y eso trasciende todo”, comentó.



Asimismo, dijo que “tenía el valor de la política, de la lucha. Era una persona de una coherencia absoluta. Hacía lo que decía y decía lo que hacía. Es uno de los legados que tenemos que tomar aquellos que trabajamos en Derechos Humanos y todos aquellos que luchan por un mundo mejor”.



“Ella tenía un vínculo con Entre Ríos porque su nuera nació en Gualeguaychú”, agregó.



Hebe “tiene dos hijos desaparecidos durante el proceso militar. Ella era ama de casa y a ese dolor lo transformó en lucha. Es reconocida en todo el mundo por su lucha. Las madres y abuelas han sido propuestas muchas veces para el Premio Nobel de la Paz. Lo que han dejado en DD.HH es más que importante”, dijo. Elonce.com