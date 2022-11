Día de la Enfermería: “Nos seguimos preparando para atender a nuestra comunidad”

El 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Enfermería, en conmemoración de la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que se fundó en 1935.



Ana Bejarano, jefa del área de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, e integrante de la Asociación de Enfermería, en diálogo con Elonce destacó la fecha y saludó a sus pares: “Uno de los grandes objetivos que hemos tenido durante estos años es visibilizarnos, creo que esto nos va a permitir los cambios en nuestra disciplina. Me reconcilio con este día, creo que tiene que ser un día de celebración. No deja de ser un día con connotaciones religiosas, en base a la Virgen de los Remedios”.



En la pandemia “hicimos un montón, creo que nos merecemos celebrar pese a muchas cosas que aún nos faltan”, indicó Bejarano.



“Hay que entender que es una carrera de grado, que estamos consiguiendo el reconocimiento de nuestras especialidades, de nuestras maestrías, de nuestro doctorado. Queda mucho por hacer, nuestra Ley de Enfermería está ‘parada’, nuestro proyecto de Colegio de Enfermeros tiene que marchar. No debemos olvidar las falencias que tenemos, con enfermeros en las dos cosas, en la del Paraná y en la del Uruguay, que hoy están trabajando pro monotributo. Uno pide estabilidad laboral”, afirmó.



Asimismo, sintetizó: “Es un día para repensarnos, y ver cómo nos queremos observar, de aquí a unos años adelante. Nos preparamos y nos seguimos preparando para atender a nuestra sociedad, lo mejor posible”.



La enfermería “hoy, lamentablemente, no es una profesión elegida. Pero a la hora de esto, tiene que ver cómo nos recibe el Estado, el mercado laboral porque si mejoramos la situación laboral vamos a tener mayor cantidad de personas que alijan esta profesión”, dijo. La conmemoración

A nivel mundial el Día Internacional del Enfermero fue promovido por el Consejo Internacional de Enfermería y se celebra cada 12 de mayo para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna.



Nightingale, quien nació en Florencia en 1820 y murió en Londres en 1910, también fue escritora y estadista. El mundo la conoció como La dama de la lámpara tras su participación en la Guerra de Crimea (1853) y por una crónica publicada en The New York Times con un retrato de Florence llevando una lámpara y atendiendo pacientes.



Bajó la mortalidad de los soldados al sostener que "los hospitales podían ser más mortales que la guerra" y al mejorar las condiciones sanitarias, algo que no era atendido hasta el momento”.



