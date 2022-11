Debut de Argentina: escuelas de Gualeguaychú autorizan a ir más tarde, a alumnos

Este martes, la Selección argentina debuta en el Mundial de Fútbol de Qatar y los gobiernos provinciales avanzaron en un esquema que permitirá, mayormente, mirar los partidos en el aula y autorizar entradas tardías o salidas anticipadas.



No obstante, habrá distritos que permitirán faltas los días de partido y un puñado más estricto que solo dejará ver el partido en el aula, sin mover horarios de ingreso ni egreso.



Este martes, desde las 7 (hora local la Argentina), nuestro país debuta contra Arabia Saudita, y el miércoles 30, cerrará su participación en el grupo contra Polonia a las 16. Antes habrá un partido un sábado. Permisos

En las escuelas de Gualeguaychú, alumnos recibieron la autorización de ingresar más tarde, recién luego del pitazo del árbitro.



Muchos fueron autorizados a ingresar entre las 9 y las 9.30 de la mañana, dependiendo de las condiciones de cada establecimiento (la gran mayoría no tienen televisores para todo el alumnado).



El Ministerio de Educación nacional que conduce Jaime Perczyk había dado libertad a los organismos provinciales, y había pedido aprovechar el evento mundialista como objeto de trabajos pedagógicos, pedido que fue tomado al pie de la letra por varios distritos. Qué dijo el Consejo General de Educación

Consejo General de Educación (CGE) informó que cada institución educativa resolverá, de acuerdo a sus características, la manera de ver, escuchar o seguir los partidos de la selección argentina de fútbol y usarlo como disparador para actividades educativas.



Las diferentes direcciones y coordinaciones del Consejo General de Educación compartirán orientaciones pedagógicas con las escuelas para abordar de manera transversal el evento, dependiendo el nivel y la modalidad de cada institución.



En ese marco, el titular del CGE, Martín Müller, explicó que, “como sucede cada cuatro años, las escuelas utilizarán este suceso deportivo para trabajar pedagógicamente, al igual que ocurre con otros eventos de carácter cultural, científico o tecnológico”, y que para ello “se propondrán actividades pedagógicas, recreativas y deportivas con el fin de promover la cooperación y el trabajo en equipo”.



El CGE aclaró que no habrá asueto escolar en los días que compita la selección argentina de fútbol.



Máxima On Line.