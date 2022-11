Sequía: Advierten continuidad de "riesgo de estrés hídrico" en la provincia

Proyección para el resto del mes

Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos manifestaron su preocupación ante la escasez de lluvia en la provincia. A través de un informe advirtieron que “los mapas que elaboramos establecen una continuidad del riesgo de estrés hídrico”.Según el último informe de la entidad, el balance hídrico actual de la provincia “responde con alguna mejora” aunque consideraron que es “insuficiente” sobre el sudoeste provincial. En cambio, las reservas en el norte de la provincia “apenas se sostienen en algunos sectores en la categoría regular”.En cuanto al noroeste, el informe indicó que “las lluvias son muy escasas como para sostener la abundante disponibilidad de humedad que dejó la última semana de octubre”. Mientras que sobre el sur explicaron: “Aun cuando en zonas del sur ha llovido hasta treinta milímetros el retroceso de las reservas en el perfil era importante”. “En consecuencia, la mejora de lluvias es una señal meteorológica, que no es eficiente en términos hídricos, no al menos en términos de la elevada demanda de los perfiles”, especificaron.Desde la Bolsa de Cereales valoraron que se están transitando “jornadas estables, las cuales seguramente se irán consolidando con registros térmicos y de humedad en ascenso”. Sin embargo, aunque destacaron que las lluvias llegarían a la provincia durante el lunes, las mismas no serían “significativas”. “Nos mantenemos de esta manera, dentro de un patrón pluvial con mejoras insuficientes”, anticiparon.“La problemática que esta situación agrometeorológica genera sobre la continuidad de las siembras es difícil de revertir en el corto plazo”, advirtieron en el informe, indicó APF. En este marco, indicaron que “no parece que la situación permita tomar decisiones en términos agronómicos convencionales”.“Los mapas que elaboramos, establecen una continuidad del riesgo de estrés hídrico, sobre todo si tenemos en cuenta que los pronósticos no muestran cambios significativos para la segunda quincena del mes”, concluyeron.