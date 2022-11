Con ritmo y sabor se realizó la tercera noche de la Fiesta del Asado con Cuero

Video: Miles de personas disfrutaron de la tercera noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero

Se vivió la tercera noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale. A lo largo de cuatro jornadas, más de 30 equipos de asadores de distintos puntos de la Argentina, concursan demostrando sus habilidades en la cocción del asado con cuero. Este sábado competirán 12 equipos.recorrió el predio en vivo en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La fiesta Nacional del Asado con Cuero cuenta con un imponente escenario, donde se desarrollan los espectáculos centrales durante los cuatro días, a partir de las 20.30. Las peñas del Asado con Cuero son un sello de la fiesta. Comienzan antes de la medianoche en las carpas comedores y se extienden hasta la madrugada.Este sábado se presentó, entre otros artistas de renombre.Avanza A buen ritmo el concurso de asadores más importantes del país. En total 27 equipos de asadores participaran del concurso. El jurado evaluador, es el encargado de brindar el veredicto seleccionando al ganador, evaluando vestimenta de los participantes y presentación; originalidad, tradición, y belleza de los utensilios; habilidad en el manejo del fuego y el asado, uniformidad de cocción, color, aroma y sabor externo y al corte, presentación final, entre otros ítem.Cada equipo, conformado por un asador y hasta 3 ayudantes selecciona si participará de la categoría pelo para arriba o pelo para abajo. De cada una de ellas saldrá un ganador y de estos se elegirá al campeón y su equipo consagrados en una emotiva premiación a la noche, en el escenario mayor de la Fiesta.“La Calandria”, un grupo de Viale comenzó a cocinar cerca de las 13 horas para que cuando suenen las campanas, tengan lista la vaquilla. “El equipo participó cuatro veces y salió tres veces campeón, esperamos tener una buena jornada”, contó. La gente que se arrimaba a su fogón, podrían desgustar de tortas asadas y picada de salame y queso.“Es un orgullo estar acá como parte del club y de la ciudad”.Los integrantes de “Parroquia Santa Ana” de Viale se mostraron muy contentos por su participación en el concurso. “No queremos ganar un premio, venimos a participar de la gran fiesta que tenemos. Si nos llevamos el premio, es un plus. Tenemos que colaborar con nuestra ciudad”, dijo un hombre. En 2018 el grupo se coronó campeón y en 2021 subcampeones, siempre en la modalidad pelo para abajo.“Los Pampas” era otro de los equipos que participaron de Viale. “Es la vez número 14 que compito”, contó un joven asador. “Tenemos buenas expectativas para este sábado”.Un equipo de la provincia de Santa Fe participa hace “varios años” en el concurso. “Después de tantas horas de cocción, uno se llena de solo verlo”, comentó. Seguidamente, señaló que “nos tenemos mucha fe, nosotros cocinamos todo a ojo”.Miles de personas recorren el predio durante las cuatro jornadas y disfrutan de las propuestas que ofrece la fiesta. Hay emprendedores locales y de distintas partes de la provincia, también diversas propuestas gastronómicas para que los visitantes puedan elegir que comer., rescató el testimonio de alguno de las personas que disfrutaron la tercera noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero.Un hombre de Diamante era la primera vez que asistía a la fiesta. “Un amigo me invitó, es algo maravilloso”, dijo. Seguidamente agregó que las vaquillas que probó son “un espectáculo”.Otro hombre, señaló que “es una verdadera fiesta. Hay que felicitarlos por lo que han creado”.Un joven de Rincón, provincia de Santa Fe estaba en la degustación de las vaquillas y expresó: “todo es muy rico”. Además, contó que tiene un grupo de música y esperaba poder hacer música en las peñas.Una mujer de Rosario asistía por primera vez a la fiesta. “La carne está muy rica. Muy jugosa”.Un hombre de Viale, que asistió a la fiesta con su familia se mostró muy orgullo del despliegue que hicieron para celebrar la edición número 20. “Estamos esperando a Los Nocheros”, dijo.Un niño de Viale estaba muy contento por haber comido asado con cuero. “Se hace hacer asado, chorizo y me gustaría participar”, expresó divertido.Walter asistió a la fiesta junto a su esposa y su hija. “Es algo maravilloso lo que estamos viviendo. Esta celebración nos identifica”. Según contó, esperaban por Monchito Merlo.Un matrimonio de Paraná estaba cenando asado con cuero y destacaron la comida. “Está todo muy rico y todo muy lindo”.Un joven, nieto de los señores contó que llevo a sus abuelos a disfrutar de la fiesta y porque “nos gustan Los Nocheros”.Este sábado se presentan en el escenario danzas folclóricas, Nahuel Borrá, Monchito Merlo, Los Saraluceños, Los Nocheros y Gerardo Farías. Noche peñera con Litoral Tagüé, Noelia Telagorri, Miguel Figueroa, Grupo Será, Las Hermanas Vince y Lascano Dúo.Monchito Merlo y su conjunto chamamecero se presentó en el escenario de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Fue uno de las primeras presentaciones de este sábado.Al ritmo de guitarras y acordeón, el público disfrutó de los grandes éxitos del artista y el campo se transformó en una pista de baile al aire libre.Los Saraluceños, el grupo musical, tocó en el escenario principal, luego de Monchito Merlo. Los oriundos de Viale, están celebrando 25 años y yapa de trayectoria y al ritmo del chamamé, se robaron la atención de todos los presentes.El público respondió con aplausos y bailes a los grandes éxitos que están sonando en la fiesta.Los Nocheros, son considerado el fenómeno folclórico más grande de Argentina: más de 20 álbumes publicados y más de 4 millones de copias vendida; múltiples Premios Gardel, más de 30 millones de espectadores y miles de kilómetros recorridos en los 30 países en los que se han presentado.“Es un orgullo poder estar acá, en esta fiesta tan conocida, prestigiosa y que tiene tanto sentido de pertenencia para ustedes. Estamos contentos de poder llegar con estas canciones que hace tiempo nos unieron”, expresó uno de los artistas en el primer corte musical.Este sábado, el cuarteto se presentó sobre el escenario de Viale. Kike, Mario, Rubén y Álvaro deleitaron al público en un concierto inolvidable, en donde la emoción del reencuentro se combinó con la adrenalina que la música sabe generar. Fue una oportunidad especial para disfrutar el repertorio de innumerables éxitos que trascendieron las fronteras.Junto a la Sonora Bonita, Gerardo Farías cantó y enamoró al público de Viale.El artista paranaense, estuvo a cargo del cierre de la tercera noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero.Con una voz inconfundible, un carisma que atrapa y un cancionero que gusta, el cantante hizo bailar a todos los presentes. Entre los grandes éxitos que cantó se destacaron “Porque te tengo que olvidar” “Amor Robado” y “Tu falso amor”.