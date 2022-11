Elon Musk anunció la restauración de cuentas de Twitter suspendidas

Internacionales Renunciaron cientos de empleados de Twitter y Elon Musk cierra oficinas

¿Llega el fin de Twitter?

Elon Musk, dueño de Twitter hace tres semanas, anunció que se restablecieron cuentas de usuario suspendidas en la plataforma, pero que "todavía no ha tomado una decisión sobre Trump". El magnate ya había dicho al comprar la red social que buscaban diversidad de voces y que habría un comité con opiniones muy variadas destinado a decidir sobre la suspensión de usuarios.Sin embargo, el regreso del ex presidente de Estados Unidos a la plataforma del pajarito sigue siendo una incógnita. Trump fue expulsado de la plataforma luego del ataque de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021.El anuncio de Musk llegó poco antes de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informara la designación de un fiscal llevar a cabo las investigaciones penales sobre Trump, tras su reciente anuncio de candidatura para 2024."La nueva política de Twitter es la libertad de expresión", tuiteó Musk el viernes, pero los mensajes "negativos/de odio" serán "desmonetizados al máximo" por lo que "no habrá publicidad u otra ganancia para Twitter".Si bien Elon Musk no hizo mención del problema, su aparición fue en medio de sospechas sobre el fin de la red social luego de que ayer por la noche cientos de empleados dejaran la empresa."Mis amigos se han ido, se avecina una tormenta y no hay ningún incentivo económico. ¿Qué harías? ¿Sacrificarías el tiempo que pasas con tus hijos durante las vacaciones por promesas vagas y la oportunidad de hacerte rico? ¿Más rico?", explicó Peter Clowes, ingeniero informático y director en Twitter y "superviviente de los despidos", según su perfil de Linkedin.La mitad de los 7.500 empleados fueron despedidos hace dos semanas y otros 700 ya habían renunciado, incluso antes de estar seguros de que la operación de compra-venta de Musk se concretaría.