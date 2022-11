Partió el primer vuelo directo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Qatar

Cientos de fanáticos argentinos, ilusionados y fervorosos, partieron este viernes con destino final a Doha en el primer vuelo directo dispuesto por la empresa Aerolíneas Argentinas con motivo del Mundial de Qatar que comenzará el domingo próximo.Encabezados por "El Tula", emblemático animador de la hinchada con su característico bombo, quien no se pierde una cita mundialista desde Alemania '74, los pasajeros abordaron el vuelo AR1912 que aterrizará en el Aeropuerto Hamad Internacional mañana a las 17.05 hora local (11.05 de Argentina), previa escala técnica en Roma, Italia.La empresa entregó a cada pasajero una camiseta "albiceleste" y antes de subir al avión juntó a todos los viajeros para una arenga colectiva. Un detalle, acaso un presagio: el embarque al vuelo se hizo por la Puerta 10.Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), personajes de la farándula como Luciano Giugno "El Tirri", familiares de jugadores del seleccionado argentino, entre ellos Osvaldo Sabatini y la venezolana Catherine Fulop -suegros de Paulo Dybala- formaban parte del contingente. El avión, para que no queden dudas de su procedencia, se ploteó con imágenes de la Selección.Para acompañar al campeón de América, capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, Aerolíneas Argentinas dispuso 7 vuelos directos, con posibilidad de ampliar la oferta según la afluencia de pasajeros, informaron a Télam fuentes de la compañía de bandera.El programa de servicios a Doha iniciado este viernes continuará el domingo 20 (14.55), martes 22 (8.20), miércoles 23 (14.55), sábado 26 (8.20), lunes 28 (14.55) y jueves 1 de diciembre (6.30).Cerca de 40.000 argentinos llegarán a Qatar durante el mes del Mundial, según estimó el embajador en Doha, Guillermo Nicolás, en una entrevista con Télam.Argentina, cabeza de serie del Grupo C, debutará el martes 22 (a las 7.00) frente a Arabia Saudita, jugará su segundo partido frente a México (sábado 26 a las 16.00) y cerrará la primera ronda frente a Polonia (miércoles 30 a las 16.00).