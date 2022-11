Colegio de Odontólogos cuestiona oferta de acuerdo individual con Iosper

Sociedad Iosper formalizó una propuesta a odontólogos para restablecer la cobertura

El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos invitó a los odontólogos “a firmar convenio individual directo ya que no existe ningún impedimento legal para ejercer libremente la profesión”.Cuestionó que en el escrito que trascendió se ofrecen “valores a las prestaciones profesionales como si fuera una mercadería”.“El Colegio de Odontólogos no firma convenio, pero si tiene una normativa arancelaria aprobada por consejo directivo donde fija un arancel mínimo y obligatorio, avalados por distintas universidades del país”, expresó en declaraciones aSostuvo que “la norma arancelaria es obligatoria para todos los odontólogos de la provincia”. Manifestó que hace un mes le llevaron a las directivas del Iosper la estructura de costos. Desde entonces “no tuvimos más respuestas. Solamente semanas atrás los Círculos Odontológicos tuvieron una oferta con un arancel que no es el mismo que sale ahora”, dado que este último tiene “dos códigos que cumplen con la norma arancelaria que es la consulta y la limpieza dentaria. Hay otros que están en un 50% y algunos por debajo de los costos”.Por su parte, el presidente de la Comisión del Ejercicio Profesional, Ricardo García afirmó: “lo que insistimos es abrir la posibilidad de que el afiliado pague la diferencia como se hace con cualquier otra obra social, porque hoy existen 300.000 afiliados sin cobertura, es decir que tienen que abonar el 100%. Inexplicablemente, no hay respuesta lógica”.En ese marco, sostuvo que un acuerdo que buscan implementar es similar al del Colegio de Bioquímicos que “fija los honorarios y aranceles. Hace décadas que no tienen conflicto. Los costos son indiscutibles. Nosotros hemos establecido en los honorarios una ganancia mensual aproximada a cuatro canastas básicas, lo que no es algo desmedido. El Iosper se niega sistemáticamente a reconocer la potestad del Colegio de fijar los aranceles. Quiere unilateralmente imponerlos”.