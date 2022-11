Avance genético y manejo reproductivo: por qué nacieron 28 cerditos en un parto

En un establecimiento de cerdos de Crespo una madre parió 28 crías en un solo parto, Un profesional explicó los motivos y brinda detalles de los manejos reproductivos en granjas.Explicó que “si bien es una noticia sorprendente por la cantidad de lechones en un solo parto, nosotros”.“En la actividad porcina, sobre todo en las granjas quese logran estos índices productivos, llegando hoy una cantidad promedio de destetete de 15 lechones en cada parto en promedio, y. Esto nos permite indicar que la especie porcina es una productora de muchos kilos anuales, y con más razón si hablamos de darle valor agregado a materia prima como son los cereales, que actualmente se están exportando en gran cantidad, pudiendo darle valor agregado en esta especie y otras”, detalló aEl profesional indicó que “. Cuando yo comencé en la actividad (en el año 1984) lograr destetar 8 lechones en una madre era todo un récord y hoy hablamos del doble o más”.“El avance en la cría de cerdos ha sido exponencial.para mejorar el sistema de reproducción”, afirmó.Reconoció que “hay 5 o 6 empresas a nivel mundial de genética y son las que proveen a la mayoría de las granjas porcinas y sobre todo las de elite”.Estimó que “. Los productores son cada vez más empresa y no tanto productores chicos, en donde se necesita aplicar la mayor tecnología para poder subsistir por una cuestión de costos, ya que todos estos procedimientos de genética y mejoramientos tienen un costo muy elevado”.El veterinario explicó que “en este caso de nacimiento múltiple, que son aquellas madres que en esa misma semana han ingresado al destete (se le retiran los lechones), y en vez de ir al sector de gestación para iniciar nuevamente un servicio, vuelven a la maternidad para criar a los hijos que otra madre no puede criar”.Advirtió que “a medida que se le va exigiendo mayor producción al animal hay que apuntalar más la atención y los cuidados en esas madres. Mejorar el estado general de su lugar y darle mayor confort, como así también darles la ración necesaria de alimento, que cada vez va a ser más en la medida en que tenga más lechones, para poder generar la leche para poder crías esta cantidad de cerditos”.“Ya existen en el mundo productos sustitutos de la leche. Por ejemplo, en China existen madres postizas que son máquinas para criar los lechones que una madre no puede criar”, completó.