Viale vive la primera noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero

Comenzó este jueves la primera noche de la 20º edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale.A lo largo de cuatro jornadas, 27 equipos de asadores de distintos puntos de la Argentina, concursarán demostrando sus habilidades en la cocción del asado con cuero.Asimismo, desde este jueves y hasta el domingo se estará vendiendo asado con cuero a un precio estimado de 3.700 pesos el kg, según confirmaron los organizadores.recorre el predio en vivo en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Daniel Oscar Romero, contó aque “arrancamos a las 15 hs, hay que estar cuidando que no se pase, que no se queme el cuero, es jodido, no es para cualquiera”.“El asado con cuero lleva más tiempo. El secreto para un buen asado es cuidar la carne para que no se queme”, dijo.Por su parte, Diego Cándia, remarcó que “algunos asaron esta madrugada, arrancaron a las 2. Lleva unas ocho o nueve horas asar, no hay que arrebatarla porque puede salir mal. Hay que tener mucha paciencia. El fogón del centro se tiene que mantener entre todos los asadores de todos los equipos y los cuatro días. Tenemos que sacar de ahí las brasas, pero no se puede apagar”.“No hace falta cuchillo y tenedor, parece que el nuestro se corta solo. El año pasado fuimos los campeones. Somos El Rejunte, de Las Tunas, Santa Fe”, agregó.En tanto, Darío Alloatti, señaló que “me toca asar el domingo a las 12. En mi equipo somos cuatro asadores. Nunca fuimos campeones, sí supe sacar premios”.“Al asado hay que condimentarlo, sino no tiene gusto a nada. Yo le pongo sal y pimienta no más, nada de chimichurri ni esas cosas. El asado con cuero va con cualquier ensalada, eso es a gusto”, dijo.En total 27 equipos de asadores participarán del concurso. Allí se evalúan diversos parámetros dispuestos en el reglamento que centra su puntuación en el método de cocción del novillo completo ya condimentado que dispone cada equipo que compite.El jurado evaluador, trabaja totalmente ad honorem e independiente de la comisión organizadora y su decisión es en defensa de las tradiciones y con el fin de mantener viva la costumbre festiva del asado con cuero. Dicho jurado, es el encargado de brindar el veredicto seleccionando al ganador, evaluando vestimenta de los participantes y presentación; originalidad, tradición, y belleza de los utensilios; habilidad en el manejo del fuego y el asado, uniformidad de cocción, color, aroma y sabor externo y al corte, presentación final, entre otros ítem.Cada equipo, conformado por un asador y hasta 3 ayudantes selecciona si participará de la categoría pelo para arriba o pelo para abajo. De cada una de ellas saldrá un ganador y de estos se elegirá al campeón y su equipo consagrados en una emotiva premiación a la noche, en el escenario mayor de la Fiesta.La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, señaló aque “estamos muy contentos de poder recorrer esta fiesta que es de todos los entrerrianos. Hemos traído un aporte del gobernador Gustavo Bordet, que acompaña a las fiestas populares”.“Recorremos y mostramos esta fiesta que rescata nuestra identidad, nuestras tradiciones e invitamos a todos a venir a Viale a disfrutar. Hay asadores de primera, un jurado que estará trabajando y espectáculos muy importantes”, dijo.“Hay un estado presente que acompaña los desafíos que tienen las comunidades, porque también estuvimos recorriendo obras. Cuando lleguen los visitantes a Viale van a encontrar las obras, que tienen que ver con un gobierno comprometido”, agregó.El diputado provincial, Gustavo Zavallo, por su parte, indicó que “una fiesta como esta genera recuperación de tradiciones, nos da una identidad como ciudad y como provincia. Estamos esperando la llegada de alrededor de 15 mil personas durante el fin de semana”.El intendente de Viale, Carlos Weiss, relató que “la provincia ha estado y sigue estando presente con obras. Estamos contentos. Estamos emocionados con la fiesta, somos la capital nacional del asado con cuero. Vienen muchos asadores a hacer estas exquisiteces y deleitarnos”.Para esta primera noche hay una variada cartelera artística, ya que es la Gran Noche Peñera. Se presentarán el Ballet de Danzas Tradicionales, talleres municipales, Dúo Andariego, César Nani, Alternativa Folklore, Timbó y Los Tacuma.Viernes 18: En el escenario mayor actuarán danzas folclóricas, Beto Cané, La Caravana, Palo Santo Litoral, Padularrosa Romero y Los Príncipes. Noche peñera con Mestizo, Sofi Drei, Tierra Nativa, María Cuevas, Grupo Kunkaya y Nuevo Estilo Chamamecero.Sábado 19: En el escenario danzas folclóricas, Nahuel Borrá, Monchito Merlo, Los Saraluceños, Los Nocheros y Gerardo Farías. Noche peñera con Litoral Tagüé, Noelia Telagorri, Miguel Figueroa, Grupo Será, Las Hermanas Vince y Lascano Dúo.Domingo 20: Sobre el escenario mayor estarán: Danzas folclóricas, Los del Gualeyán, Nomelekatime, 12 Monos, Bersuit Vergarabat y Mario Pereyra. Noche peñera con Agustina Gauna, Lascano Dúo, Popi Giménez y Toto Cáceres, Grupo Será, Dúo Andariego y Corcho González.