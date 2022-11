Confirman las causas de la coloración roja que tomó el arroyo El Espinillo

“Es carga orgánica”, es decir, sangre

y en algunos sectores de la orilla se visualizó una notoria cantidad de espuma.dialogó con la, quien confirmó a qué se debió el fenómeno que afectó al cauce de agua y dio cuenta de las posibles sanciones que le cabrían a los responsables de la situación que generó alarma en la zona., mas allá de que en el mismo predio hay otros lugares con cierto estado de putrefacción de otros tratamientos en la parte de la cuenca más alta”, confirmó ala titular de la cartera, Daniela García, quien comentó que ayer tuvo conocimiento del hecho a través del llamado de un productor de la zona.Y agregó: “Por tratarse de un predio municipal, se tomó contacto con. En la oportunidad, la secretaria provincial de Ambiente confirmó que el rojo del arroyo, “más allá de que la coloración que asusta, se trata de materia orgánica”.“Los microorganismos que en el agua descomponen la materia orgánica demandan oxígeno, y si hay mucha materia orgánica, hay mucha demanda de oxígeno; y el riesgo es el de una depleción del oxígeno disuelto en agua”, explicó García.En ese sentido, estimó que. “La calidad de agua se recupera con el aireado y el movimiento del agua porque es un arroyo que corre gracias a las lluvias y las crecidas; pero las temperaturas juegan en contra porque al hacer tanto calor hay evaporación del agua y el calor aumenta la actividad microbiana en agua”, especificó; de igual manera, según la funcionaria provincial, en el lugar “no hay olor ni moscas”.A continuación, García llevó tranquilidad a la población al confirmar que “no es químico, no son cianobacterias”. “La coloración es debida a un vuelco orgánico, que lo máximo que hace es consumir oxígeno”, reiteró y sumó que,Consultada a García si están previstas sanciones a los responsables de la situación que encendió las alarmas en El Espinillo, ésta explicó que tanto ense contemplan estos escenarios ambientales. “Esta empresa (por el frigorífico) se hace cargo de otra que quebró, tomó parte de lo que se producía en esa región y, quizás, no contaba con el tratamiento adecuado para atender el procesamiento que se estaba llevando a cabo”, indicó.sumó el biólogo Alfredo Berduc.“El arroyo Espinillo es parte de la cuenca del arroyo Las Conchas, que vuelca aguas arribas del Paraná; de acuerdo al tipo de afectación, al ser una carga orgánica, la capacidad de restituirse del cuerpo de agua, varía, pero si se corta el vuelco, la afectación será puntual y del momento”, estimó el especialista. Y agregó:En ese sentido, anticipó que se evaluará para este fin de semana, “alertar y tomar muestras en el balneario del Parque Berduc que, si bien no está habilitado, la gente puede tentar a bañarse por el calor, por lo que se extremarán las medidas para que no se acerquen”. Se aclaró que la actividad de pesca en otras zonas de la misma cuenca no resultaría afectada.