Trabajadores de LT15 denuncian atraso en el pago de sueldos

Trabajadores de LT15 atraviesan una complicada situación laboral por atrasos en los pagos de sus salarios. La emisora es histórica en Concordia y es una de las radios AM más importantes de la provincia.Es por ello que los trabajadores realizarán una asamblea el viernes 18 de noviembre de 8 a 12 horas, para definir los pasos a seguir. En un comunicado que difundieron expresaron su disconformidad por las “manobras dilatorias por parte de la empresa”.El comunicado:“Los trabajadores de LT15 de Concordia hacemos saber a la comunidad que la empresa Difusora Entrerriana SA sigue sin abonar los salarios en tiempo y forma”, expresaron al remacar: “Es 16 y aún no pagó la mitad del sueldo. No comemos, ni nuestros hijos comen, ni podemos vestirnos o pagar los servicios con promesas”.“Necesitamos que la empresa deje de violar la ley y pague ya mismo el sueldo en tiempo y forma y con los valores de acuerdo a la ultima paritaria. Estamos hartos. Por eso cansados de las maniobras dilatorias vamos a una gran asamblea este viernes 18 de noviembre de 8 a 12 en las instalaciones de la radio en la que definiremos gremialmente los pasos a seguir”, mencionaron.“Además del grave problema alimentario que nos genera, la empresa:x) Viola sistemáticamente los convenios y derechos laborales como por ejemplo dejando turnos vacíos o la planta transmisora sin operadorx) Flexibiliza a los trabajadores obligándolos a realizar tareas que nada tienen que ver con su profesión y/o conveniox) Contratan trabajadores bajo fraude laboral bajo la figura de monotributistas e inclusive, directamente, sin registrarlos realizando tareas de conveniox) No realiza los aportes patronalesx) Persigue, aprieta y acosa laboralmente a los trabajadoresx) Tiene al edificio de la emisora como el de la planta transmisora en un calamitoso estado edilicio que atenta contra la higiene y seguridad laboral de sus trabajadoresx) No cubre vacantes genuinas como por ejemplo, entre tantos, el personal de mesa de entrada y suplencias.“Además, queremos que se pague toda la deuda con cada uno de los trabajadores hasta el último centavo de manera inmediata”, indicaron.“Solicitamos a la Secretaria de Trabajo de la provincia que, estando en conocimiento del conflicto que ya lleva años, deje de dilaciones y actúe a favor de los trabajadores y falle urgentemente contra la empresa que nos aplasta día tras día”, se comunicó.“Por otro lado, invitamos a las centrales sindicales y a todos los sindicatos a expresarse públicamente a favor de esta lucha y de cada uno de los puntos reivindicativos esgrimidos en esta carta como también llamamos a los diferentes bloques del Concejo Deliberante a emitir un proyecto de resolución de apoyo a cada uno de los planteos de los trabajadores de LT15”, concluyeron.