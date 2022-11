Trasladan a sacerdote tras presunto intento de abuso que involucró a su allegado

Un hombre, que sería el cuñado del cura de la Parroquia “Ntra. Sra. de Fátima” de Concordia, fue denunciado por el presunto intento de abuso sexual a una menor de 14 años; el supuesto hecho ocurrió el pasado martes en la vereda de la capilla del barrio La Bianca.Mientras el caso se investiga en el ámbito judicial, se conoció que el sacerdote Alberto Olivera Dutra será reemplazado por el presbistero Gustavo Muchiutti, mientras el cura involucrado en el escándalo “se repone personalmente, para un mejor servicio pastoral a los hermanos”."Queridos hermanos presbíteros y diáconos, habiendo solicitado el Pbro. Alberto Olivera dejar la sede parroquial de Nuestra Señora de Fátima para poder reponerse personalmente, para un mejor servicio pastoral a los hermanos, el Obispo diocesano Luis Collazuol ha designado hoy 16 de noviembre de 2022 al Presb. Gustavo Muchiutti administrador parroquial conforme al C.539", fue el comunicado de la Iglesia Católica en Concordia.“Está todo en manos de la justicia y que sea la justicia la que determine con objetividad lo que debe ser”, respondió el religioso ante la consulta dey señaló que, según tenía entendido, “ambas partes están tratando de resolver esta situación”.Asimismo, el cura descartó que la persona a la que acusaban de un supuesto abuso viviera en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, pero sí confirmó que se trata de un familiar suyo."Todo pasó cuando mi hija se iba a la escuela muy temprano a la mañana y el tipo le empezó a decir cosas. La quería meter para adentro de la casa", relató el padre de la menor de 14 años. El presunto intento de abuso habría ocurrido el martes pasado frente a la parroquia del populoso barrio concordiense.Y continuó: "Cuando mi hija llegó a la escuela, una amiga de ella me manda un mensaje diciéndome que por favor la fuera a buscar a mi hija porque había pasado por la casa parroquial y"Mi hija de 14 años recién cumplidos", aclaró el hombre. "Ella se fue corriendo a la escuela y desde allá me avisaron que la vaya a buscar porque", repasó en diálogo conEl hombre confirmó que radicó la denuncia correspondiente en la comisaría y después fue a hablar con el sacerdote de la parroquia. “El cura me respondió que no sabía cuál era el apellido del tipo, siendo que el sacerdote hacía dos años que lo tenía viviendo ahí porque es el marido de la hermana del cura. El tipo se llama P.A.", agregó. "Lo que le quiso hacer ese pedófilo degenerado a mi hija es algo imperdonable", sentenció.