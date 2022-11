Piden ayuda para la familia de un nene que lucha contra la leucemia

“Tadeo es uno de nuestros primeros ahijados, se diagnosticó en el 2016 e hizo tratamiento, todo venía muy bien hasta que en febrero de este año tuvo una recaída, y desde ese entonces está en Paraná haciéndose tratamientos”, resumió su historia Susana Olivera, de la ONG Donar en Vida.



Acerca de su estado de salud actual, marcó que “la está peleando, es un guerrero, está atendido por un equipo de profesionales de primer nivel en el Hospital San Roque de Paraná”.



En este sentido, detalló que “la movida solidaria no es para pagar tratamientos ni drogas, es porque la familia tiene que tener un departamento allá porque Tadeo tiene un alta ambulatoria pero tiene que quedarse en Paraná, no puede venir a Gualeguaychú, y además la familia tiene que seguir manteniendo su casa acá, y los gastos son enormes”, contó Susana.



“Entonces decidimos hacer una colecta, no nos gusta poner alcancías ni pedir dinero nunca, pero en esta oportunidad lo tenemos que hacer… la familia nunca pidió nada, pero esto es una cuestión de la ONG, Tadeo es nuestro ahijado y tenemos que ayudarlo”, manifestó.



Por lo tanto, “el día viernes en calles 25 de mayo y España (de Gualeguaychú) vamos a estar con una caja grande desde las 17 hs. hasta las 21… todo el que quiera acercarse con lo que pueda todo suma, ya sea 10, 100 o 1000 pesos, porque con un poquito entre todos lo podemos hacer más fácil”, concluyó Susana. (Diario El Día)