Retomaron debate de proyectos que buscan solución para deudores de créditos UVA

La comisión de Finanzas de la Cámara baja retomó el debate de diversos proyectos de ley que buscan dar una solución al problema que afrontan tomadores de créditos hipotecarios UVA, debido al fuerte incremento que tuvieron esas cuotas que se ajustan de acuerdo a la inflación.



El grupo parlamentario asesor del cuerpo, que preside Alicia Aparicio (FDT), volvió a debatir las propuestas para buscar una solución a los deudores de préstamos UVA, luego de haber terminado hace dos meses una ronda de consultas en la que participó el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.



El sistema comenzó a ser implementado durante la administración de Mauricio Macri y es objeto de discusión por parte de los tomadores de los mismos que ahora enfrentan serias dificultades para abonar las cuotas.



Tras la reunión, Aparicio dijo que buscarán hacer una nueva reunión con la comisión de Presupuesto para seguir analizando alternativas para los deudores de préstamos hipotecarios UVA.



Las comisiones deben estudiar los proyectos presentados por los diputados de JXC Julio Cobos, del FDT José Luis Gioja, de Córdoba Federal, Claudia Márquez, entre otros, donde plantean diferentes alternativas para ajustar estos préstamos.



La intención es regular los sistemas de ajustes de los créditos destinados a adquisición, construcción, refacción u ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).



Al abrir la reunión, Aparicio dijo que "en esta reunión lo que pretendemos es tener un espacio de debate, de trabajo que nos permita explayarnos y brindar la opinión de cada uno para que se nos facilite el dar soluciones y llegar a un acuerdo para llevarlo al recinto".



Por su parte, Cobos dijo que la "solución debe contemplar un esfuerzo compartido entre bancos, Estado y beneficiarios, aliviando la situación de los tomadores; no desfinanciar al Estado, ni perjudicar el ahorro ni el sistema financiero".



"Queremos recuperar este crédito que representa 3% de todo lo que manejan los bancos, algo tenemos que encontrar y el beneficio para los restantes que quedaron les brindemos la misma posibilidad", agregó.



"Debemos avanzar con una ley, no sólo es para encontrar la solución a hipotecarios y prendarios, también para recuperar el crédito hipotecario en Argentina. Hoy no hay crédito hipotecario en la Argentina y la necesidad habitacional es muy grande", señaló Cobos.



Por su parte, la legisladora del FDT Liliana Paponet dijo que "tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, ver la sensibilidad y ver las familias que hoy no pueden pagar, ponernos en sus zapatos y que la política esté a la altura de las circunstancias y buscar una solución".



Por último, desde la izquierda, Myriam Bregman señaló que "acá estamos ante una estafa estatal, organizada por una ley del Estado y votada por la mayoría de diputados y senadores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal. Hay que dar una respuesta urgente".