Día de la EPOC: la importancia de la salud pulmonar a lo largo de toda la vida

Este 16 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y diversas entidades internacionales lanzaron la campaña “Tus pulmones para toda la vida”, la cual se enfoca en mantener los pulmones sanos toda la vida como parte fundamental del futuro de la salud y el bienestar.La campaña busca crear conciencia sobre los factores que contribuyen a la EPOC durante todas las etapas de la vida y lo que se puede hacer para promover la salud pulmonar de por vida y proteger a las poblaciones vulnerables.La EPOC es actualmente una de las principales causas de muerte en todo el mundo y tiene una alta prevalencia en los países de bajos ingresos. Se estima que mueren en el mundo tres millones de personas por año por causa de la EPOC, un número que se espera que aumente debido al envejecimiento de la población y a la exposición continua a factores de riesgo como el humo del cigarrillo.En declaraciones a, el Dr. Luis Larrateguy, especialista en neumonología, señaló que la EPOC “se produce principalmente por el hábito de fumar cigarrillos, pero también por inhalar humo de leña y combustibles de biomasa”, entre otros.“Para tener el pulmón sano, para toda la vida no debemos introducir sustancias tóxicas porque nuestros pulmones están preparados para recibir aire, ni siquiera oxígeno puro. Los médicos cuando damos oxígeno lo tenemos que dosificar porque no lo podemos dar al 100 por cien porque daña la vía aérea. El ser humano está preparado para respirar esta atmósfera de la Tierra, por lo tanto, todo lo que introducimos al pulmón, como humo de cigarrillo, el vapeo de los cigarrillos electrónicos, el humo de leña, de sahumerios, también lo daña porque es humo que tiene sustancia tóxica y afectan al organismo. También debemos llevar una dieta adecuada y mucho ejercicio”, explicó.Por otra parte, Larrateguy entendió que durante la pandemia la gente aprendió la importancia de consultar al médico ante cualquier síntoma respiratorio y se aprendió a usar el oximetro. Y remarcó que la actividad física, “es parte del tratamiento de rehabilitación, ya no es un complemento de la terapia, forma parte de la misma”.Aunque actualmente no existe una cura para la EPOC, hay una serie de acciones simples que todos podemos tomar para mitigarla. Por ejemplo, los empleadores pueden esforzarse por brindar ambientes seguros, los ciudadanos pueden ser custodios responsables de la limpieza del medioambiente y tanto los pacientes como las familias pueden ayudar a abogar por más investigación y un mejor acceso a la atención médica que incluya la rehabilitación pulmonar y los servicios para la salud mental.Además, los proveedores de la salud y los funcionarios públicos pueden trabajar juntos para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, la telesalud, un mejor acceso para los pacientes que se encuentran en lugares remotos y lograr que la espirometría esté disponible, no solo para el diagnóstico, sino también como marcador de salud global. El objetivo del Día Mundial de la EPOC es crear conciencia y presentar los nuevos descubrimientos y novedosas estrategias terapéuticas para la EPOC en todo el mundo.