Rescataron a un viracho que apareció herido en la zona costera de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

Marcelo Cortiana, guardafauna del Parque San Carlos habló sobre la aparición de un viracho, en la zona de Playa Nébel. Si bien el hecho ocurrió el pasado sábado, en las últimas horas se conoció que el ejemplar tenía heridas por lo que debió ser rescatado y atendido por personal de Veterinaria Municipal.



“Ocurrió el sábado a la mañana, lo capturamos, lo llevamos a Veterinaria Municipal. Era un viracho que estaba lastimado", informó Cortiana. Subrayando que "se le hizo las curaciones y cuando esté en mejores condiciones lo vamos a liberar, en estos días vamos a ver cómo evoluciona”.



Además, mencionó que "se trata de un adulto joven", que "parecía dócil pero cuando lo quisimos atrapar medio que se nos retobó y empezó con las patadas". En ese sentido, exhortó a la comunidad a que si logran ver ejemplares de este tipo "no lo intenten atrapar porque pueden lastimarlos, dado que se asustan y van a buscar defenderse".



Por último, el guardafauna descartó que las lesiones del animal hayan sido provocadas por haber estado en cautiverio. "No parecía haber estado encerrado o usado como mascota, pero no descartamos nada, veremos cómo evoluciona y si se puede recuperar", remató.



Vale remarcar que - desde 2018 y a través de la resolución 679/18 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de Producción - la corzuela, guazuncho o viracho (mazama gouazoubira) fue declarado Monumento Natural en todo el territorio provincial. (LT 15)