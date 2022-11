Las experiencias de una médium para conectar: “Lo uso como un canal para ayudar”

“Hay diferentes tipos de mediumnidad, todas son válidas y en mi caso, soy clariaudiente porque los escucho y los siento, pero no los veo. Y hago psicografías porque al escucharlos me resulta fácil escribirlos; trabajo desde la luz y protegida con los ángeles, porque no es un juego”, explicó ala médium Soledad Zuiani.“En sesión, puede ser que llamemos a alguien y no sea la persona con la que uno quiere conectar, entonces, se lo manda a la luz otra vez; uno siempre pide que validen que es esa persona con datos que no tengo forma de saber”, aclaró y confirmó que también existen “diferentes tipos de espíritus”. De acuerdo a lo que remarcó, ella no trabaja “con entidades bajas, de baja vibración o espíritus que quedaron penando” y a los que trata de “mandarlos a la luz”. “No convoco a demonios”, sentenció durante una entrevista que brindó ael programa que se emite porEn la oportunidad, la espiritista dio cuenta de una experiencia que tuvo en una entidad bancaria. “Me hacen sentir lo que sufrieron antes de morir”, reveló. Pero según lo que manifestó, las presencias no la atormentan desde que asumió su mediumnidad. “Es mi misión de vida y la uso como un canal para ayudar”, remarcó. De hecho, contó sobre la psicografía con la abuela de una amiga. “Somos todos energía, la diferencia es que nosotros tenemos el cuerpo y ellos no”, señaló. “Los mensajes son muy sanadores porque una persona que va a una sesión de mediumnidad no lo hace como un juego”, aseguró.Consultada a Zuiani sobre la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿Qué hay después de la vida?, ésta respondió: “Es hermoso porque las personas que no cumplieron su misión en la vida, vuelven a pactar el regreso para evolucionar porque todos vinimos a aprender algo puntual; si a uno se le repite una situación x en la vida, preguntarnos, qué tengo que aprender de eso”. Para la médium debemos “elevarnos espiritualmente para no tener que volver”. Los interesados en contactar con la espiritista pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @masalladelsol44