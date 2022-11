Solidaridad: le regalaron una camioneta al padre de niño con “huesos de cristal”

Tomás Mansilla tiene osteogénesis imperfecta, una enfermedad congénita conocida popularmente como “huesos de cristal”, lo que provoca una fragilidad excesiva en los huesos.El viernes pasado, el nene fue operado en Córdoba por un médico del Hospital Garrahan, de Buenos Aires que viajó especialmente para intervenir al chico y evitar que “Tomy” y su familia se tengan que trasladar por los gastos.Este miércoles, una concesionaria local de la Capital tuvo un gesto realmente conmovedor con el papá de este pequeño, que para costear los tratamientos prolongados de su hijo reparte frutas y verduras a domicilio.José Mansilla recibió nada menos que una camioneta por parte del negocio de vehículos para poder llevar adelante su trabajo. “No puedo creer esto que me está pasando, no tengo palabras, en lo único que pienso en este momento es en Tomy”, dijo José enEn tanto Julio, propietario de la concesionaria, contó que el obsequio forma parte de una iniciativa de todos los empleados para darle una mano a José. “Es para nosotros un gusto poder ayudarlo entregándole este auto”, dijo a ese medio.“Todo lo que venimos peleándola, me emociona realmente, la venimos luchando desde hace un montón y la vida te da esto. La enfermedad es incurable esto nos cambió la vida pero aparecen personas como Julio y no hay palabras”, remarcó José.“Este vehículo me cambia por completo todo, para hacer el reparto, tengo que ir una sola vez al mercado y puedo ayudar más a Tomy”, dijo José.El hombre recibió además en el mismo programa, una heladera y un freezer nuevos para poder almacenar la mercadería que luego reparte.José explicó que continuará con la venta de frutas y verduras para poder pagar el tratamiento y los viajes que deben realizar.“Tomy no tiene cura, nos cuesta porque él tendría que estar en la escuela pero le ponemos onda. A los papás que tienen a sus hijos sanos les digo que los disfruten al máximo”, dijo, y agregó: “Yo cuando le entrego el bolsón a la gente es como que le entrego mi esfuerzo. Lo hago con todas las ganas porque quiero laburar y siento que estoy haciendo algo por mis hijos”.Si querés colaborar con José y su familia podés comunicarte a los siguientes números:-Para llamadas: 351-7561634-WhastApp: 351-3084324