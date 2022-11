Quiénes cobran este miércoles jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen 48.729 pesos, con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6, cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



El organismo previsional indicó que "junto con sus haberes de noviembre, los jubilados recibirán el incremento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria y la última cuota de 7.000 pesos para los que perciben hasta un haber mínimo y de 4.000 pesos, para los cobran hasta dos jubilaciones mínimas , mientras que en diciembre próximo el aumento de los haberes jubilatorios será de 15,62%, sumado al bono extra de 10.000 pesos, para los que reciben un haber mínimo y decrecerá a 7.000 pesos, para quienes ganan hasta dos jubilaciones mínimas".



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con DNI terminado en 6 mañana recibirán la prestación y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 4 mañana tendrán disponible el dinero que podrán retirar con su tarjeta de débito.



La ANSES señaló que "otro pago extra para los titulares de la AUH y la AUE es el Complemento Leche del Plan 1.000 días por un monto mensual de 920 pesos y además, se les acreditará un plus de hasta 18.000 pesos de la Tarjeta Alimentar.



Por otra parte, continua el pago de las Asignaciones de Pago Único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de diciembre y el abono de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento hasta esa misma fecha.



Las personas incluidas en el Programa Hogar que facilita el acceso a la garrafa para los que habitan en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 6 mañana tendrán depositado el monto asignado en ese programa.



Los jóvenes que reciben la Beca Progresar que les garantiza terminar sus estudios con DNI terminado en 8 y 9 mañana accederán al dinero establecido en ese plan asistencial.



Los estudiantes que además se inscriban para estudiar idiomas, obtendrán un pago de $ 6.000 al concluir la cursada.



En tanto, este es de noviembre se abona la primer cuota de 22.500 pesos del Refuerzo Alimentario destinado a personas en situación de vulnerabilidad, que no poseen trabajo registrado, ni reciben ninguna asistencia del Estado.