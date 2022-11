Al ritmo de los Palmeras la ciudad de Santa Fe festeja 449 años de su fundación

Testimonios

Santa Fe celebra el 449° aniversario de su fundación. Desde las 16, en la Costanera Oeste desde el Faro hasta el Puente Colgante, los santafesinos disfrutan de distintas propuestas municipales lúdicas, deportivas y culturales para las infancias y toda la familia. Las actividades son con entrada libre y gratuita.llegó hasta la provincia vecina para registrar el festejo que realizaron. Según se supo, una multitud de personas llegaron a la Costanera para disfrutar de la música y las propuestas.Perotti: “Ojalá que esta fiesta contagie, entusiasme y una”El Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, aseveró a Elonce que espera que esta “será una fiesta, que esta alegría que se está viviendo, contagie, entusiasme y una. El mensaje de Los Palmeras, con su gesto para el cumpleaños de la ciudad, habla de eso, me parece muy oportuno y muy sentido. En mi vida he aprendido a trabajar con todos, con el que piensa como uno y con el que piensa distinto”.“Con Emilio (Jaton) tenemos una relación de años, de antes de la política y no nos cambió en absoluto, por el contrario, la gente nos quiere ver juntos, resolviéndole problemas, ayudándola en un momento difícil y esa es la tarea que tenemos los dos”, destacó el gobernador.Respecto de Los Palmeras, agregó: “Son parte de la idiosincrasia, de ese sentimiento de cada santafesino de sentirlos como propio. Es una alegría de que les vaya bien, de la trascendencia. Todos nos sentimos parte de eso, por el esfuerzo que han hecho, por el profesionalismo y sobre todo, con la humildad con que han trabajado siempre”.Pasadas las 18, arrancó la música de la mano de “Josela”, luego tocaron los artistas locales “Delfino Flow & la Puro Flow Band”.A las 20 comenzó el tan esperando show de Los Palmeras, junto a invitados especiales: Soledad, Axel, La Delio Valdez, Karina la Princesita, Jorge Rojas y más.La Municipalidad de Santa Fe se montó dispositivos recreativos y un Punto Violeta. También hay feria de emprendedores y gastronomía. Esto es sobre avenida 7 Jefes, a la altura de Juan del Campillo.Las cámaras derecorrieron la costanera y rescataron el testimonio de los vecinos que se acercaron a disfrutar de un lindo momento.Edgardo Poldi, conductor santafesino, expresó que “estamos disfrutando esta fiesta única, con tantas artistas importantes”.“Es un evento maravilloso, estamos esperando por Los Palmeras. Hay mucho que festejar por esta ciudad que se construyó con gente hermosa y que todavía conserva el concepto de pueblo”, dijo una mujer.El grupo de cumbia santafesina “Los Palmeras” fue el encargado de ponerle el broche de oro a los festejos. La gente disfrutó del show al ritmo de la música y el baile, con aplausos ovacionaron al conjunto cada vez que sonaba un éxito.Una mujer que se encontraba en la primera fila contó que hizo cola desde la una del mediodía. “Vine sola, siempre fui muy fanática de Los Palmeras. Me encantan”.Otro santafesino expresó que “es una barbaridad el festejo que armaron. Desde el mediodía que estoy haciendo el aguante”. La esposa, que se encontraba al lado, agregó: “es algo único, estamos disfrutando”.