¿Broma o fenómeno paranormal?: el video registrado en un sanatorio

Las cámaras de seguridad del Hospital Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires registraron un aparente fenómeno paranormal, cuando el guardia de seguridad recepcionó a una persona que había muerto el día anterior.Todo ocurrió cerca de las 3 de la mañana del pasado sábado. En la grabación se puede ver cómo se abre la puerta de ingreso del nosocomio y un oficial de seguridad recibió un "paciente" que pidió dirigirse a la guardia.Después de ingresar algunos datos personales, el guardia le consultó si deseaba ser trasladado en sillas de ruedas, pero prefirió ir caminando, según lo que relató el empleado.

Nada descartado



El misterio comenzó cuando el empleado de seguridad notó que el "paciente", con el paso del tiempo, no salió de la guardia y advirtió lo ocurrido a los médicos. La persona nunca había llegado a ese sector.En las imágenes se observa que el guarda actuó con normalidad, como si una persona hubiera estado junto a él desde que se abrieron las puertas del hospital. Aunque en las imágenes, nunca se observa al paciente.Posteriormente, se procedió a verificar los datos de la persona que fue recepcionada. Llamativamente, el nombre, apellido y documento coincidían con los de un hombre que había fallecido el día anterior en el nosocomio, indica Cadena 3Según el periodista Mauro Szeta, las autoridades del Finochietto no desestiman ninguna hipótesis, ya que se desconoce quién grabó las imágenes y están al tanto de que la puerta en cuestión anda mal. Estarían investigando si se trató de una broma entre colegas.Guillermo Capuya, el médico responsable del área institucional de relaciones públicas del sanatorio, señala, según Szeta, que “en el video se observa que la puerta se abrió varias veces antes y el empleado no realizó ninguna acción".Además, indica que no se registró ningún ingreso certificado de paciente ni por Avenida Córdoba ni por la guardia del establecimiento.La bizarra y confusa historia se hizo viral en redes sociales y fue replicada por varios medios locales. El enigma está instalado, y hasta ahora no tiene solución.Las preguntas sin respuesta que arroja este fenómeno son las mismas que en el comienzo: ¿fenómeno paranormal? ¿broma pesada entre compañeros? ¿un guardia de seguridad afectado psicológicamente?