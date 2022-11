Entrerriano llegó en bicicleta a Qatar luego de seis meses de travesía

El escribano gualeguaychuense Miguel Silio llegó a Qatar con su bicicleta luego de recorrer 9.645 km y 20 países.“Dormir y lavar ropa", fueron sus primeras actividades tras la llegada. Ahora“Estuve pedaleando casi toda la noche porque tenía la esperanza de andar bajo la luna del desierto. Pero en la frontera tuve que dejar la bicicleta en un lugar y llegar a hacer el trámite, porque están preparando los protocolos para recibir gente”, relató y allí tuvo que afrontar el último percance antes de llegar a destino.. Luego de pedalear toda la noche para vivir la experiencia de andar en soledad por el desierto bajo la luna casi llena y evitar el calor del día, pero llegué a la frontera a las 14 horas”, relató Miguel sobre la última jornada de su travesía.“Mí plan era hacer los 95 kilómetro hasta Doha el otro día. La cuestión es que entre las barreras idiomáticas y las complicaciones de los organizadores, en lugar de subirme a un colectivo que me saque del paso fronterizo, me subieron a otro que iba hasta Doha sin escalas. Conclusión me estaban robando el último día de viaje”, informó.“Cuando me percaté de ello le pedí al chofer que me bajara, pero (. . . ) se negaba alegando que solo podía parar en el centro de Doha. De nada sirvieron mis ruegos y la explicación de que era mí último trayecto en bicicleta luego de seis meses”, lamentó en su relato.Sin embargo, una esperanza renació para poder superar la frustración que estaba viviendo: “Tan mal se me debe haber visto que el resto de mis compañeritos hizo causa común, y lo que inició como un reclamo en mi favor se convirtió en un motín en pleno vuelo. Temiendo por su integridad física, el morocho accedió a bajarme a los veintipico kilómetros y la cosa terminó con todos los pasajeros y el propio chofer ayudándome a armar la bicicleta al costado de la ruta”.“Mi plan de completar al otro día se convirtió en llegar a Doha y como sea”, manifestó.“Tras veinticuatro horas subido a la bicicleta, se terminó, sin mucho ruido la travesía Madrid/Doha. Atrás quedan 9.645 km y 20 países. Las fotos y agradecimientos quedan para mañana. Solo voy a cumplir con el periodista del canal correntino quien en una entrevista la semana pasada y en busca de un final emotivo a la nota me preguntó qué era lo primero que iba a hacer cuando llegara. ‘Dormir y lavar ropa’, le contesté. Cómo soy hombre de palabra ahora me voy a acostar y mañana compro un camellito para ropa fina. C'EST FINI”, concluyó.