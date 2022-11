Judicializaron caso para que niño con discapacidad tenga acompañante en escuela

Pedro Luján Romero y María Mercedes Bustos son padres de Santino, un niño que tiene discapacidad. Debieron acudir a la justicia para que su hijo pueda contar con una maestra integradora o una acompañante terapéutica en sus clases en la escuela pública de Cerrito.



“Él comenzó en un jardín maternal de Cerrito, le fue muy bien ese año. Luego, nosotros viviendo en Curtiembre, lo inscribimos en la escuela primaria. Arrancó muy bien, pero tenía sus dificultades en la marcha y demás. No obstante, iba en recuperación progresiva. Lo llevábamos a todas las rehabilitaciones posibles, lo traíamos a Paraná”, contó Pedro en diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce.



Aseguró que “él está bien, sostenido y todo. Pero llegó un momento, cuando pasó a segundo grado, en el que nosotros no veíamos avances en la parte pedagógica. Empezamos con los reclamos a las maestras, preguntamos qué pasaba. Nos decían que nos quedemos tranquilos que se iba a resolver”.



Durante los primeros años de primaria “desde la escuela se hicieron cargo como que iban a poder manejar el tema del proceso educativo de Santino. Al ver que no progresaba preguntamos qué pasaba, queríamos ponerle un acompañante terapéutico, una maestra integradora. Nos decían que no, que el sistema no lo aceptaba”.



“Cuando nos empezaron a dar las calificaciones había 8, 9 o 10 y pasaba de grado, pero Santino no sabía ni leer ni escribir, no reconocía las letras. Algo estaba pasando, algo tenía que cambiar. Se contactaron con el CGE y nos recomendaron cambiarlo a una escuelita especial que hay en Cerrito. Nos comentaron que ahí iban a hacer un acompañamiento”, relató.



Se contactaron con la nueva institución y “nos encontramos con que no aceptaban acompañantes ni maestras de apoyo. Decían que ellos tenían equipos interdisciplinarios capacitados para el tema. Durante su cursado también hubo episodios, como que lo quemaron con agua caliente, los sacaron a un pueblito vecino sin avisarnos ni con autorización”.



“Cuando nos empezamos a encontrar con esos problemas iniciamos los reclamos. Hablamos con autoridades del CGE porque queríamos el pase a una escuela común y corriente. La directora de Educación Especial tenía que firmar el pase y no lo hacía. En julio hicimos la presentación en la justicia y en septiembre nos citó la jueza, junto con la gente del CGE. Supuestamente no tienen la figura de maestra acompañante”, comentó María Mercedes.



La causa ahora está en la justicia y esperan una respuesta favorable que resuelva la situación educativa de su hijo. Elonce.com