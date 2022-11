Discapacidad: Iosper pagará a prestadores de servicios mismos valores que Nación

El Iosper dispuso equiparar los honorarios de las y los profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad con los establecidos por Nación. Destacaron el fortalecimiento de la obra social a través de la restitución de los aportes patronales que efectuó el gobernador Gustavo Bordet.



“Adhiérase a los valores establecidos por la resolución conjunta N° 09/22 del Ministerio de Salud de la Nación junto a la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 01/11/22”, explicita el artículo 1° de la Resolución N° 614/22, que lleva la firma del director del Iosper, Fernando Cañete.



En los considerandos, la norma recuerda que a través de la Ley provincial N° 9.972 se introdujo la obligatoriedad de la cobertura por parte del Iosper de las prestaciones establecidas en la Ley Nacional 24.901, aunque no se definió “forma alguna de financiación, remitiéndose de forma tácita al presupuesto general con que cuenta Iosper para afrontar dichas erogaciones”.



No obstante, la misma norma destaca el fortalecimiento de la obra social provincial a través de la restitución de los aportes patronales que ha llevado a cabo el gobernador Gustavo Bordet.



El Directorio Obrero recordó que se trata de "un esfuerzo muy grande de la Obra Social de los trabajadores, que aportan, y de la buena administración de la gestión actual. Además, es loable recordar que la fuente de ingresos y el sistema de Iosper no es el mismo que el nacional. Sin embargo, con la administración equilibrada que sostiene a nuestra prestadora de salud, equiparamos valores con la Adis, sin afectar las demás prestaciones".



También informaron que a la fecha, “no hay ningún trámite de discapacidad atrasado. Todas las prestaciones presentadas ya se encuentran liquidadas y pagas, y hasta octubre, abonadas”.



En ese marco, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, celebró la decisión del Iosper y sostuvo que “mediante el diálogo avanzamos en las soluciones que necesitan las familias de personas con discapacidad, y las y los prestadores de servicios de salud”.



“El compromiso del gobernador Gustavo Bordet con la salud, y con la atención de las personas con discapacidad puntualmente, está firme y está dando resultados en una situación que es muy compleja”, continuó Artusi, quien recordó que “seguimos dialogando también con la Agencia Nacional de Discapacidad, el programa Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud para que no hayan demoras en los pagos y las familias puedan contar con los servicios profesionales en condiciones”.