Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud se suma a Once por Todos

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVYS) fue invitada a participar de la tradicional colecta solidaria en Paraná. En una reunión con una de las referentes de la Asociación Civil Once por Todos, las autoridades de la Facultad conocieron detalles de la actividad, que se realiza desde hace 18 años, y expresaron su agradecimiento y alegría por el convite, a la vez que confirmaron la participación de la Facultad. La Jornada será el próximo 8 de diciembre, en la Sala Mayo.



La Lic. Claudia Luero -referente de la Asociación Civil que organiza la actividad solidaria- fue recibida por el Decano Esp. Bioing. Aníbal J. Sattler; el Vicedecano Mg. Sergio Santa María; la Secretaria de Integración con la Comunidad, Mg. Ana Rougier y la Secretaria de Comunicación, Lic. Fabiana Dato.



Durante un momento muy ameno de encuentro, Luero brindó detalles de la organización de la colecta solidaria que, año a año, suma adhesiones de instituciones, empresa y organizaciones de la sociedad. La comunicadora agradeció el interés y la predisposición de la FCVYS|UADER. “Nos interesa que la organización de esta actividad, que se consolida año a año, pueda cimentarse con la referencia de instituciones para lograr el objetivo propuesto: ayudar de manera solidaria, responsable y siendo garantes de que la colaboración de vecinas y vecinos llegue a quienes más lo necesitan”, indicó Luero.



El Once por todos es una actividad que ya forma parte de la agenda paranaense y se ha convertido en la expresión solidaria más importante que tiene la capital entrerriana. Cada 8 de diciembre, desde hace dieciocho años, miles de autos, grupos de a pie, referentes barriales, comunitarios e instituciones de la ciudad, se acercan a la Sala Mayo a colaborar. De la logística propia del evento, hacen lo propio decenas de personas movidas por un solo deseo: colaborar de manera desinteresada.



Este 2022, la FCVYS|UADER formará parte de las instituciones que se suman a la movida altruista.



El Decano manifestó que “es una obligación para nosotros sumarnos a una actividad como la que propone El Once por Todos. Sostenemos de manera permanente que buscamos una formación de nuestras y nuestros estudiantes que se cimiente en la calidad educativa, pero, principalmente, en el compromiso con las comunidades y el entorno social del que somos parte. Y estar el 8 de diciembre es una oportunidad para ratificar esta política”.



“Es una alegría inmensa que hayan pensado en nosotros. No será la primera vez que la FCVYS participe, y eso nos llena de orgullo”, expresó Sattler.



La FCVYS|UADER participará con puestos sanitarios, donde se realizarán controles de salud, y postas de hidratación y apoyo logístico. Beneficiarios de Once por Todos Este año las donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 “Ob. J. M Gelabert y Crespo” (Paraná); Escuela “Gaucho A. Rivero” (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos “San Vicente de Paul”. Qué donar -Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).



-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.



-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc. Opciones para ayudar -Concurrir a la Sala Mayo: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.



-Comprar para los “Carritos Solidarios”: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar.



-Donaciones solidarias: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de Mercado Pago con el Alias: AYUDAR.HACE.BIEN.MP



Asimismo, se reciben donaciones solidarias a través de Transferencia bancaria, Alias: ONCE.POR.TODOS