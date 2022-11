Alumna realizaba experimento de química y terminó con el 30% del cuerpo quemado

Foto 1/2 Foto 2/2 El padre de la joven herida

Una estudiante de secundaria de 15 años sufrió quemaduras de segundo grado por un accidente durante una clase de Química en un colegio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.



La adolescente tiene el 30% del cuerpo quemado y su familia acusó al colegio de no brindarle atención urgente: “Estuvo una hora y media tirada en el piso, agonizando”.



El dramático episodio ocurrió en la Escuela N°40 de Ciudad Evita. Allí Antonella realizaba un experimento cuando uno de sus compañeros añadió más alcohol que debía a la preparación, el fuego se esparció y ella sufrió lesiones.



El caso guarda mucha similitud con uno ocurrido en Córdoba hace pocos meses y que dejó también a una adolescente lesionada en grave estado que aún se recupera de las heridas en el Instituto del Quemado.



En este caso de La Matanza, ante la gravedad de las lastimaduras, las autoridades del colegio no actuaron de manera urgente, según precisó su familia: “Nos dijeron que solo se quemó la mano, pero cuando la hermana llegó a retirarla estaba agonizando en el piso”, contó Néstor, el papá de la alumna a TN.



“La llamaron a mi señora y le dijeron que Antonella había tenido accidente. Cuando les preguntó qué pasó le dijeron que solo se quemó una mano haciendo un experimento y que necesitaban a una persona adulta para retirarla”, explicó Néstor.



En ese momento, la mujer se comunicó con su hija mayor quien se dirigió al colegio para retirar a su hermana y llevarla a un centro de salud. “Nos dijeron que era algo leve y por eso esperó el colectivo y tardó en ir. Cuando llegó la vio agonizando y me llamó a mí”, precisó.



“Estuvo una hora y media tirada en el piso. Al llegar al hospital Balestrini nos llamó el director y nos dijo que la iban a tener en el quirófano directamente porque estaba muy grave”, detalló.



La familia de la adolescente acusó a las autoridades del colegio de no actuar de manera responsable ante el accidente. “Pobrecita mi hija, hacía una hora que estaba quemada y eso es lo que nos dolió mucho a nosotros mucho. Nos mintieron desde un principio y ahora no quieren que salga al aire. Nos dijo que íbamos a arreglar las cosas entre nosotros”, señaló.



Además, Néstor aclaró que durante el tiempo en el que la chica estuvo sin atención médica, solamente le colocaron dos trapos de piso y dos de cocina sobre las zonas donde tenía quemado y un pedazo de hielo en la mano.



El hombre aseguró que uno de los compañeros de su hija le contó que el profesor quería llevar a Antonella al hospital, pero que las autoridades no lo dejaron porque señalaron que tenían que cumplir un protocolo.



Asimismo, remarcó que la estudiante hoy se encuentra “un poco mejor”, aunque sigue muy shockeada por la situación. Permanece internada en terapia intermedia en el Hospital del Quemado.