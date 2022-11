Un fallo judicial estableció que los perros son "seres sintientes"

Sociedad Revelaron 13 macabros detalles de la matanza de 221 perros en Córdoba

La Cámara Octava del Crimen de Córdoba dictó un insólito fallo que declara a los perros como "seres sintientes", en el marco de las condenas por la matanza de perros en Deán Funes, organizada por un operativo municipal para disminuir una "excesiva población canina" con métodos totalmente cruentos.Los jueces Eugenio Pérez Moreno, Juan Manuel Ugarte y Marcelo Jaime fundamentaron las condenas e incorporaron estos conceptos que profundizan las bases y amplían el derecho animal."Seres sintientes: son seres vivos con capacidad de sentir, sufrir el dolor y disfrutar del placer, independientemente de si tienen capacidad de razonar como un humano", detalló."Lo interesante de la sentencia es que cuenta con el apoyo de la neurociencia, que indica que los animales -aún con la ausencia de neocórtex, es decir, materia gris- pueden experimentar estados afectivos", agregó.Y aseguró que "el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en tener la base neurológica que da lugar a la consciencia, otros animales también tienen sustratos neurológicos".Por su parte, Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho animal, habló sobre la importancia de la extensión progresiva de los derechos de los mismos.Cabe recordar que fue el abogado defensor en el emblemático caso de la orangutana Sandra, mundialmente reconocida porque un tribunal argentino le concedió un habeas corpus, reconociéndola como "persona no humana y ser sintiente" y ordenando al zoológico de Buenos Aires que la liberara.A partir del caso, se sentaron las bases para los animales como seres sintientes, considerando que "son seres no humanos moralmente relevantes, y consecuentemente, son sujetos de derechos que titularizan derechos".En este punto, el fallo significó un nuevo aporte al desarrollo progresivo jurisprudencial en torno a los animales que, paulatinamente, deconstruye las bases antropocéntricas del ordenamiento jurídico.Sobre la matanza de perros de Deán Funes, dijo que a esos casos los ve como "los hijos de Sandra" y señaló que la perspectiva de la ley penal aplicable en Argentina pena la crueldad y el maltrato animal y "no importa que sean perros, gatos o gallinas"."A los animales se los ha utilizado para espectáculos indecentes o culturales como las corridas de toros, que hoy están seriamente en crisis; se los utiliza para la vestimenta y para la alimentación", dijo, y aclaró que ello irá cambiando con el tiempo en beneficio de los animales.Y concluyó: "En un futuro la humanidad se va a convertir en vegana. Si la humanidad quiere conquistar otros planetas, difícilmente lo pueda hacer comiendo carne animal. La evolución de la especie humana va hacia formas de alimentación no totalmente animal". (Cadena 3)