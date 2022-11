La Sociedad Rural se reunió en Gualeguay y debatió sobre la realidad del sector

Hoy nos encontramos reunidos con socios del Distrito 7, en Gualeguay Entre Ríos.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se reunió en Gualeguay con el objetivo de confraternizar, hablar del futuro y rabajo. Del encuentro participaron más de 400 productores y socios, quienes fueron convocados por el Distrito Ente Ríos de SRA.El evento se desarrolló el pasado sábado en el casco de la Estancia La Libertad, los presentes compartieron impresiones y expectativas sobre la grave situación del país y del sector. Además, se dio un rico intercambio de diferentes posiciones frente al desafío que todos tienen en común. Fue el primer paso en la construcción de un nuevo modelo asociativo, coincidieron sus artífices.La nueva gestión de la Sociedad Rural Argentina busca ser genuinamente representativa y enfrentar la realidad, cuando logra la inclusión participativa de toda su masa social. En el marco, la Rural argentina se impuso abrir las puertas hacia adentro, y La Libertad solo dispuso el escenario apropiado para el inicio de ese nuevo camino."Frente al potencial demostrado por la provincia en la Exposición de Palermo, merecíamos un encuentro como éste", manifestó Mariano Berisso, anfitrión y responsable de La Conchera S.A., empresa pecuaria dedicada a la excelencia desde 1875, con cabañas de Aberdeen Angus, Percherón y Rodney Marsh. El joven delfín de Doña Sara, carismática mujer que supo liderar la empresa con singular éxito, puso toda la estructura del establecimiento al servicio del encuentro. Él comparte la visión institucional planteada.Por su parte, Juan Diego Etchevehere, Director del Distrito Entre Ríos de la entidad, y organizador de este evento, se manifestó muy contento, muy acompañado, y satisfecho por la respuesta del sector a esta propuesta. "Es algo nuevo, que se hace por primera vez", sostuvo, satisfecho. Consultado al respecto, el dirigente agregó que la situación y los productores merecían un espacio donde compartir opiniones y nutrir una agenda que los fortalezca frente a la realidad del sector y sus distintas actividades.Entre los dirigentes presentes en el sur entrerriano, el titular de la SRA, Nicolás Pino, y quien lo secunda, Marcos Pereda, se brindaron por entero a los presentes, al igual que todo el arco dirigencial de Entre Ríos y provincias vecinas. Consultados sobre sus impresiones, todos coincidieron en destacar la importancia del encuentro para la construcción política de un espacio fuerte que se pare ante la situación que se avecina.Respecto de la cita, Pino celebró el carácter espectacular del mismo, y el esfuerzo de cada uno en viajar hasta el lugar, a la vez que destacó que "éstas son las cosas que sirven". En el mismo sentido, el presidente de la Rural resaltó el acompañamiento presencial de directores de la entidad de distintas provincias, y remarcó que la filosofía de las gestión actual de la entidad es plantear "una rural abierta", a partir de potenciar los vínculos entre los socios. Por su parte, Pereda destacó al distrito Entre Ríos como ejemplar por su juventud y pujanza, y por el consenso conquistado, el cual quedó demostrado en las últimas elecciones, y que se volvió a materializar en la convocatoria a este encuentro.Ahora bien, más allá de la bienvenida general a esta reunión de camaradería, la preocupación común, compartida por todos, es la situación general del país, y la particular de los distintos sectores. En tal sentido, a los dirigentes se los consultó sobre el escenario de crisis que atraviesa el país a un año largo de las próximas elecciones, sobre sus posibles desenlaces, y sobre la tolerancia de los productores en ese marco.Al respecto, Pino señaló que este gobierno va a tener que llegar al final de su mandato, y que el sector deberá apoyarlo para que lo logre. Igualmente, el ruralista remarcó su preocupación por la continua pérdida de competitividad en todo el espectro productivo, un saldo que le costará al país más de una generación recuperar. "Una realidad que se ve especialmente agravada por una sequía sin precedentes", advirtió.Por su parte, Pereda coincidió con Pino en cuanto a que nadie sincera la situación, que todo sigue desvirtuado, y que, tarde o temprano, "van a tener que hacerlo", refiriéndose a las medidas necesarias para restaurar el rumbo. En el año que queda por recorrer hasta las próximas elecciones, el dirigente percibe que el gobierno lucha por retardar todo con tal de no correr él con los costos políticos, y que sea el próximo gobierno quien lo haga y sufra las consecuencias. Una decisión que le saldrá muy cara a los argentinos.Ahora bien, en términos de la macro economía, Pereda remarcó la millonaria demanda de dólares de la industria para abastecer el mercado doméstico, donde no generan dólares, mientras que, como contraparte, el campo, solo, genera tres cuartos de los dólares que ingresan al país. De ese modo, el dirigente dejó en claro que no hay ninguna salida sin el campo.