Fiesta de la Avicultura: la primera noche estuvo marcada por la tradición

Comenzó la primera jornada de la edición XXX de la Fiesta Nacional de la Avicultura que tiene lugar en Crespo y se desarrollará hasta el 13 de noviembre, en el tradicional predio.En la 30ª Fiesta, la comunidad de Crespo, la región y el país se encuentran para mostrar todo su potencial productivo, comercial, emprendedor y cultural, variadas y originales propuestas gastronómicas, en un clima festivo familiar y popular, acompañado de espectáculos típicos locales, zonales y de destacados artistas de nivel nacional.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región., contó aque “la ciudad tiene su propia bandera. Este año lo pudimos concretar y es un diseño participativo. La gente votó entre varios modelos, y fue una decisión democrática. Hoy presentamos el ganador y se hizo por primera vez”.“La primera está marcada por la tradición porque la fiesta coincide con ese día”, dijo. “Fue un día histórico porque el desfile lo encabezó los ganaderos a caballo. La gente pudo disfrutar porque recorrieron toda la ciudad y los vecinos los esperaban”.Al finalizar, mencionó que “tenemos muchas expectativas. Ver tanta gente el primer día, significa que va a explotar. Creemos que nos van a acompañar todo el fin de semana”.estuvo presente en la Fiesta de la Avicultura y expresó a Elonce que el evento “trasluce todo el potencial de Crespo y del trabajo de su gente. Es una fiesta que merece ser visitada por el contenido que tiene, no solo por el sector productivo sino también de la expresión de la idiosincrasia de la ciudad”.“Cuando uno recorre diferentes fiestas en Entre Ríos, encuentra motivos para aglutinar el esfuerzo de la gente. A partir de estos eventos, encontramos una mixtura entre el campo y la ciudad, la actividad productiva y el trabajo de las instituciones de la ciudad, más el acompañamiento del pueblo”, comentó.Las puertas se abrieron pasadas las 19 horas y los vecinos de la ciudad y lugares cercanos, comenzaron a llegar en familia, parejas y amigos. Con sillones en mano y el mate listo, ingresaron al predio para disfrutar de la primera de tres grandes jornadas que ofrece la ciudad de Crespo.“Tenemos muchas expectativas para la fiesta”, contó a Elonce una de las encargadas de las boleterías. “La gente comenzó a entrar desde temprano y de a poquito se va llenando el predio”.Un vecino de Crespo, contó que “es una fiesta muy importante a nivel nacional porque nos identifica, como ciudad y también representa a la provincia”. “Siempre que podemos, venimos a apoyar este gran evento, esperamos que el público acompañe”.Una mujer de Aldea Santa Rosa, señaló que estaban esperando los caballos. “Somos familiares de una agrupación. Es un orgullo, porque es una tradición”. Seguidamente, agregó que “vamos a pasar un buen rato”.Dos amigas de Crespo, expresaron que la fiesta es “un orgullo para la ciudad, porque es el motor que mueve la localidad. Nos trae muchos recuerdos”.La fiesta comenzó con el Desfile de Agrupaciones de Crespo y localidades vecinas, en el marco de la celebración del Día de la Tradición. Hubo un recorrido por las calles de la ciudad más de 200 jinetes, carros y sulquis. Estuvo encabezado por una escuadra del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’.Un señor de Crespo, contó que el desfile “fue muy lindo”. En tanto, su mujer se mostró muy emocionada “siempre venimos”.“Es un hermoso espectáculo y fue un sacrificio de todo el pueblo y el municipio. Todos los años se realiza y cada vez es mejor”, agregó otra vecina.El predio ferial ofrece un recorrido de más de doscientos stands de artesanos, emprendedores, empresarios, industrias y organismos estatales; convirtiéndose en la vidriera de la ciudad de Crespo y toda la región.recorrió un galpón con varios stands y dialogó con emprendedores y productores.Fabio, de Tecnovo, contó que en su empresa realizan “huevo en polvo”. “Somos una fábrica que industrializa huevo y somos un ingrediente más de otras empresas que realizan alimentos, como mayonesas, budines, bizcochuelos, etc. Exportamos a grandes países del mundo”.Miguel, trabaja en una empresa que realiza equipos refrigerantes para granjas de aves. “Es una industria 100% entrerriana con tecnología actual. La ventilación es fundamental para que los animales estén en el mayor confort posible”.Silvina de Impactto de Crespo que se dedica a regalos empresariales y ropa personalizada. En vivo, grabaron una gorra con una bordadora industrial. El hombre, dijo que “es una fiesta muy linda. La extrañamos los dos años que no se hizo”.Este año se realizarán dos concursos gastronómicos nacionales: recetas con huevo y el tradicional pollo al disco, en el que los participantes mostrarán como el clásico plato es un símbolo de reuniones familiares y peñas de amigos. El objetivo es promover la gastronomía basada en productos regionales para fomentar la identidad y la producción local.Todas las noches los asistentes pueden disfrutar de diversos espectáculos con artistas nacionales e internacionales en los escenarios preparados especialmente para la Fiesta.Pasadas las 20:30 comenzó el acto inagural de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Seguidamente, se presentó sobre el escenario La Fanfarria Militar “Alto Perú”.En tanto los espectáculos musicales comenzaron a las 21:30 con la actuación de Lázaro Moreno. Luego tocaron Los Entrerrianitos, con interpretaciones junto a invitados locales; La Clavija; Grupo Encuentro; Los Alonsitos.- Los Herederos- Tiana y la Cumbia- Marcela Morelo- Maravillas Alemanas- Palmae- Orquesta Sinfónica Municipal- La Banda Mágica- La KongaEl valor de las entradas es de $3500 para las tres jornadas en que se lleva adelante la fiesta. El viernes cuesta $1.000, sábado $1.500 y domingo $2.500.