Video: Caminando por la vida: Toto va desde San Gregorio hasta General Campos

Toto Colman tiene 59 años, y hace unos días empezó una travesía a pie que lo llevará a encontrarse con su familia en Entre Ríos.Comenzó su recorrido en la localidad santafesina de San Gregorio, con destino a General Campos, su pueblo natal. Para ello, tendrá que caminar unos 650 kilómetros. Como no podía ser de otra manera, esta travesía tiene un nombre:Toto, es transportista, y lleva consigo un carro que hizo con un par de fierros y las ruedas de su bicicleta. También lleva un cuaderno donde, en cada ciudad o pueblo que pasa, la gente le deja mensajes.Este viernes, el hombre llegó a suelo paranaense y en diálogo concontó que “esto arranca por un capricho y un desafío”: Todos los años a fines de noviembre se juntan en General Campos a comer un asado con familia y amigos, lo organiza su hermano y en oportunidad de decirle que esta vez no iba a poder ir porque no tenía dinero, obtuvo como respuesta: “no seas croto venite caminando y acá estoy, caminando”.Inspirado en otros aventureros, buscó información en Google y también algunos modelos de carritos.Toto contó que al ser dueño de un camión, maneja los tiempos de trabajo y siempre trata de disfrutar y “no andar tan enloquecido detrás del capital. Y esa enseñanza me la dejó un poco la pandemia, porque en cualquier momento te llamaban y tenías que irte”.Pero el ir caminando hasta General Campos no es la primera travesía que emprende. Hace 9 años recorrió 2.300 km a caballo, pasando por cinco provincias. También va a la montaña a buscar oro y con el detector a las playas a buscar tesoros. “Andar, vivir”, resume.Consultado sobre cómo tomó su familia esta aventura, Toto contó que ya conocen sus locuras, pero no pensaron que lo iba a concretar.“Faltan 9 días para el encuentro y estoy a 200 kilómetros, voy bien”, aseguró para destacar el apoyo de la gente a su paso. Finalmente, afirmó a modo de mensaje: “Cárguense con lo positivo que es lo que los va a llevar a cumplir los sueños”.