Pescadores de Victoria capturaron esturiones en el riacho

Vecinos del Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria, difundieron imágenes de un curioso pez que encontraron en una parte de la costa, en proximidad de donde meses atrás se hizo un terraplén para evitar que se mezclaran los líquidos de desechos cloacales con el agua que se utiliza para la potabilización del recurso.Para ellos, pescadores aficionados y conocedores de las especies de bagres que se extraen en la zona, era como un ‘tiburón’ pequeño. A tal punto los asombró las características de sus aletas que le tomaron fotos; también hicieron lo propio con sus dientes, ya que pese a su tamaño reducido (no más de 30 centímetros de cabeza a cola), ya mostraba providencial mordida y los dientes en ángulo.Ante la aparición de estos peces, se consultó a ‘Rambo’ Ramírez, titular de un comedor de pescado en la zona puerto, que conoce de especies raras que no suelen encontrarse en el riacho. Y adelantó que se trata de esturiones, que se habrían escapado de un criadero en Uruguay.Quizás también convenga mencionar que no era un único ejemplar, ya que en una de las imágenes se puede ver otro de los peces en claro estado de descomposición.Los esturiones o actinopterigios son una clase de peces óseos. Son el grupo dominante de los vertebrados, con más de 27.000 especies actuales, y han desarrollado estrategias adaptativas que les han permitido colonizar toda clase de ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, y salobres.El sabor de la carne es muy particular, de textura suave y de color blanco, se destaca por su jugosidad y contenido de grasa. Todas las hembras de esturión son capaces de producir huevas que, a su vez, se pueden convertir en caviar. Pero es importante saber que hasta que no cumplen, más o menos, los 16 años de vida, no producen huevas. Lo bueno es que son animales muy longevos, llegando a vivir entre 80 y 120 años. (Fuente y fotos: Paralelo 32)