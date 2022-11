Tren chocó auto y lo incrustó contra una casa: lo abandonaron porque era robado

Una familia muy humilde de la zona sudeste de Rosario estuvo a punto de protagonizar una tragedia este jueves a la noche. Sucedió cuando un utilitario que había sido robado y abandonado por los ladrones sobre una vía del ferrocarril fue embestido y arrastrado por un tren: el vehículo terminó incrustado en una casa muy modesta.La camioneta dio contra la pared de ladrillos huecos a la altura de la cocina y el baño, quedando su parte trasera literalmente incrustada en la construcción.La estructura de la humilde vivienda quedó en dudoso estado de seguridad por los daños a la pared, pero ninguno de sus habitantes resultó herido. Con unos minutos de diferencia, el resultado pudo haber sido fatal.“Dos minutos antes yo había salido del baño y estaba por acostarme. Sentíamos que venía el tren, como todos los días. Lo escuchaba que se acercaba como bastante pesado. De repente, sentimos un impacto. Al principio pensamos que habían tirado algo en el techo. Cuando abrimos la cortina estaba todo destrozado. El baño quedó destruido. Gracias a Dios no me pasó nada”, dijo Nazarena, integrante de la familia que por poco no sufrió una tragedia, en declaraciones a LT8.Ahora, el grupo familiar quedó aún más desprotegido porque, además de perder los principales artefactos de la casa, como por ejemplo los del baño y la cocina, la estructura de la vivienda quedó en situación más que precaria. Pero afortunadamente solo hay daños materiales. Fuente: (La Capital-ElCiudadano)