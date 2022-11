Sujeto conducía ebrio y casi atropella a niña: tenía 6,26 de alcohol en sangre

Un hombre en Río Negro superó el récord mundial de alcoholemia: manejaba con 6,26 gramos de alcohol en sangre. Un episodio de imprudencia al volante ocurrió en General Roca, Río Negro, protagonizado por un hombre que manejaba borracho. Tal como se pudo reconstruir, circuló varias cuadras en contramano, se subió a las vías del tren y estuvo a punto de embestir a una nena.Al hacerle el test de alcoholemia, los resultados fueron impactantes. El conductor de 60 años superó el récord mundial, ya que circulaba con 6,26 gramos de alcohol en sangre.El insólito episodio ocurrió el lunes pasadas las 23:30, cuando desde el 911 alertaron a efectivos del Destacamento 178 de barrio Bagliani sobre una serie de maniobras indebidas que realizaba el conductor de una camioneta Volkswagen Saveiro roja.Es que notaron que el hombre, cuya identidad no trascendió, primero se había subido a las vías del tren, pero luego casi choca a una niña que caminaba junto a su familia. “Casi mata a mi hija. Nosotros lo retuvimos porque quería escapar”, dijo la mamá de la menor a medios locales.Luego de transitar algunas cuadras a contramano, personal de tránsito del municipio lo detuvo. Allí, le realizaron el test de alcoholemia que sorprendió a los oficiales, ya que superaba ampliamente los parámetros de tolerancia permitidos.La prueba arrojó como resultado 6,26 gramos de alcohol en sangre y batió el récord de 5,79 que había dado otro conductor el 8 de mayo en la provincia de Neuquén.Testigos aseguraron que el hombre ingería bebidas alcohólicas mientras manejaba. “Estaba totalmente alcoholizado, dijo que se había quedado dormido, pero estaba desorientado y no podía mediar palabra”, explicaron desde el municipio de Roca.Debido al estado de ebriedad, el conductor no podía moverse por sus propios medios y fueron los propios policías del Destacamento quienes debieron llevarlo hasta su domicilio. Además, le retiraron el carnet de conducir y el vehículo fue secuestrado.El 8 de mayo un joven neuquino manejaba con 5,79 gramos de alcohol en sangre en la ciudad de Plottier, Neuquén. Conducía a gran velocidad un Gol Trend rojo cuando chocó en el kilómetro 1230 de la avenida Mosconi y se desplomó dentro de una zanja.La comisaría de la zona fue alertada sobre la situación y de inmediato se presentaron en el lugar, donde constató la presencia del vehículo destruido y procedió a sacar del interior al conductor.Fuentes policiales confirmaron que el joven había sufrido lesiones leves en la cara y en el codo producto del fuerte impacto. Sin embargo, se resistió a recibir asistencia médica y tampoco quiso colaborar con lo que solicitaban los agentes.