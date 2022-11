Un juvenil de Aldosivi se suicidó tras quedar libre: el mensaje de su papá

Samuel Rebollo, un futbolista que formaba parte de la Cuarta División de Aldosivi de Mar del Plata, se suicidó este jueves y hay total conmoción. El juvenil tenía 20 años y había llegado al club a principios de 2022 después de haber estado en otros equipos como Platense, Central Norte y Lanús. La noticia impactó al fútbo argentino exactamente un mes después de que un chico de Gimnasia de La Plata intentó quitarse la vida.Según informaron a TN fuentes de Aldosivi, Rebollo tenía edad para firmar su primer contrato, pero por cuestiones futbolísticas fue dejado en libertad de acción.Desde Aldosivi también informaron que a todos los jóvenes de inferiores se les brinda un apoyo psicológico, aunque en este caso nunca había manifestado ningún tipo de conducta que los haya alertado.Jose Rebollo, padre del joven, se manifestó en su cuenta de Facebook con todo el dolor: “Dejaste un dolor que no se curará jamás, mi negrito. Solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla. Voy a buscarte, hijo, por tu descanso eterno”.En 2019, un hecho similiar entristeció al fútbol argentino. Leandro Latorre, un juvenil de 18 años del club Aldosivi, se quitó la vida tras quedar libre del club marplatense.El delantero de tan solo 18 años de edad, fue encontrado por sus familiares sin vida en el patio de su hogar.Latorre no había conseguido equipo luego de que el Aldosivi de la sexta división lo diera de baja mientras se recuperaba de una lesión que sufrió en el 2019.Al no conseguir un nuevo club donde continuar con su carrera el joven delantero habría entrado en depresión y decidido quitarse la vida.